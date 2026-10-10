लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शनिवार को चेन्नई दौरे पर हैं और वह छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि इस कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के साथ लंच में शामिल हुए। राहुल गांधी दोपहर करीब 12.30 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे और विजय के नीलांकरई घर गए, जहां दोनों नेताओं का दोपहर 1.30 बजे लंच पर मिलना तय था। शाम 5 बजे राहुल गांधी आइलैंड ग्राउंड्स में छात्रों की गूंज को संबोधित करेंगे। यह इवेंट परीक्षाओं, पढ़ाई के खर्च, बेरोजगारी और युवाओं की दूसरी चिंताओं पर केंद्रित होगा।

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती देखी जा रही है। यह तमिलनाडु में उनका सबसे अहम राजनीतिक कार्यक्रम भी है।

कांग्रेस ने DMK से तोड़ा था नाता

2024 में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के तमिलनाडु और पुडुचेरी की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए किसी राजनीतिक दौरे पर नहीं लौटे। इन चुनावों में कांग्रेस ने भी तमिलनाडु की सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। उनका कम आना राज्य इकाई के अंदर बार-बार होने वाली शिकायत बन गया। इसी साल कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ नाता भी तोड़ा है। मणिकम टैगोर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं जो शुरू से विजय की टीवीके के साथ गठबंधन के पक्ष में थे।

हालांकि विजय के साथ राहुल का लंच भी शुरू में पक्का नहीं था। विजय ने इस हफ़्ते दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान राहुल गांधी को कई बार हिरासत में लिए जाने की आलोचना नहीं की थी। इसके बाद अन्य कांग्रेस नेताओं ने पूछना शुरू कर दिया था कि उन्हें ऐसे सीएम से मिलने के लिए सफर क्यों करना चाहिए, जिनकी टीम उन्हें रिसीव करने में हिचकिचा रही थी।

दूसरी तरफ विजय के कैंप को इस मीटिंग को लेकर अपनी कुछ दिक्कतें थीं। कुछ समय के लिए यह अजीब स्थिति लगभग एक जैसी थी। राहुल गांधी के लोग हैरान थे कि विजय उनसे मिलने में क्यों हिचकिचा रहे थे, जबकि तमिलनाडु सीएम के लोग हैरान थे कि मीटिंग को ऐसा क्यों माना जा रहा था जैसे उन्हें मिलना ही था। इसलिए लंच की पुष्टि ने एक नए गठबंधन के अंदर अविश्वास के एक छोटे लेकिन सामने आने वाले मामले को सुलझा दिया।

राहुल के साथ विजय का लंच

टाइमिंग इस मीटिंग को एक और महत्व देती है। राहुल गांधी को अपने नीलांकराई घर पर होस्ट करने के एक दिन बाद विजय 11 अक्टूबर को चेन्नई मेट्रो फेज़ II के पहले ऑपरेशनल हिस्से के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। विजय के सीएम बनने के बाद यह उनकी पहली जॉइंट सर्वाजनिक रैली होगी।

यह प्रोग्राम प्रशासनिक है, जिसमें पीएम मोदी 14.64 किमी लंबे पूनमल्ली-वडापलानी हिस्से का उद्घाटन करेंगे और विजय के साथ पूनमल्ली से मेट्रो से पोरुर जाएंगे। लेकिन इसके राजनीतिक असर को इस इवेंट से अलग करना मुश्किल है। पीएम मोदी के लिए तमिलनाडु के सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लोगों में से एक के साथ यात्रा करना एक ऐसे राज्य में एक बहुत ही पावरफुल पब्लिक फ्रेम देता है, जहां बीजेपी को अपना कोई नेता पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। विजय के लिए भी यह सीक्वेंस उतना ही खास है। शनिवार को मुख्य विपक्षी नेता के साथ लंच, रविवार को पीएम मोदी के साथ मेट्रो राइड अलग अलग संदेश देती है।

यह माहौल खुद दिखाता है कि तमिलनाडु की राजनीति कितनी तेज़ी से बदल गई है। विजय और राहुल गांधी पिछली बार तब मिले थे जब राहुल, विजय के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। विजय के घर पर शनिवार का खाना नए सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस के बनने के बाद उनकी पहली मुलाकात है और यह TVK के मदुरंतकम और धारापुरम दोनों विधानसभा उपचुनाव जीतने के एक दिन बाद हुआ है।

TVK-कांग्रेस में मतभेद

TVK के कुछ हिस्सों के बयानों में विजय को 2029 में संभावित PM उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने इस विचार को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। मणिकम टैगोर ने अलग से कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की पसंद बने हुए हैं।

इससे लंच किसी और स्टेज पर आने से ज़्यादा काम का हो सकता है। कांग्रेस और TVK को एक अजीब व्यवस्था को मैनेज करना होगा जिसमें विजय उनके तमिलनाडु गठबंधन के निर्विवाद नेता हैं, जबकि राहुल गांधी 2029 के लिए कांग्रेस का चेहरा बने हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि TVK राज्य स्तर पर INDIA ब्लॉक का हिस्सा बन गया है और उम्मीद है कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेगा। लंच के बाद राहुल गांधी आइलैंड ग्राउंड्स जाएंगे, जहां कांग्रेस का कहना है कि 1 लाख से 1.5 लाख छात्रों ने प्रोग्राम से सीधे या इनडायरेक्टली जुड़ने के लिए रजिस्टर किया है।

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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम को लेकर विपक्ष और प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि जंतर-मंतर पर जो हो रहा है, टीवी पर जो दिख रहा है और सोशल मीडिया के कुछ हैंडल पर जंतर-मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। पढ़ें पूरी खबर।