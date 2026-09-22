तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को चेन्नई के तिरुवनमियूर स्थित गांधी ग्रामम के सरकारी मिडिल स्कूल ‘पेरुंथलैवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम’ लॉन्च कर दी। अब सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी मुफ्त नाश्ता मिलेगा। योजना के लॉन्च के समय सीएम विजय ने खुद स्कूल भी पहुंचे और भी बच्चों के साथ समय बिताया।
अब तक मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को मुफ्त नाश्ता दिया जाता था। योजना के विस्तार के बाद राज्यभर के मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा।
सरकार के मुताबिक, योजना के विस्तार से करीब 15.30 लाख अतिरिक्त छात्रों को फायदा होगा। ये छात्र राज्य के 15454 स्कूलों में पढ़ते हैं। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने योजना के लिए अतिरिक्त 217.63 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके साथ ही योजना का कुल बजट बढ़कर 724 करोड़ रुपये हो गया है।
‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’ का बदला नाम
पहले यह योजना ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’ के नाम से जानी जाती थी। अब इसका नाम बदलकर ‘पेरुंथलैवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम’ कर दिया गया है। यह नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता के. कामराज के सम्मान में रखा गया है। कामराज ने राज्य में स्कूली शिक्षा के विस्तार और बच्चों के लिए स्कूल भोजन से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
एक्सटेंड की गई यह योजना मंगलवार से राज्यभर में लागू की जाएगी। हालांकि, चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर जिलों में इसे फिलहाल शुरू नहीं किया जाएगा। इन दोनों जिलों में विधानसभा उपचुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है जिसके चलते योजना का विस्तार टाल दिया गया है।
स्कूलों को सख्त निर्देश
योजना का विस्तार पहले 17 सितंबर से किया जाना था। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 22 सितंबर कर दिया गया। सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग ने सभी जिला प्रशासन को योजना शुरू करने की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्कूलों की रसोई और भोजन परोसने वाली जगहों पर साफ-सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। मुफ्त नाश्ता मिलने से बच्चों को खाली पेट स्कूल नहीं आना पड़ेगा और उन्हें कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी।
योजना के विस्तार के बाद राज्य में पहले से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मिल रही नाश्ते की सुविधा अब मिडिल स्कूल के छात्रों तक भी पहुंच जाएगी। सरकार इसे स्कूली बच्चों के लिए पोषण सहायता मजबूत करने और कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है।