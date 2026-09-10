डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को विधानसभा में फालतू के विवादों पर बात नहीं करनी चाहिए। हाल ही में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विजय के मेंटेनेंस ऑफ़ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (MISA) का मुद्दा उठाने पर पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने पलटवार किया। उन्होंने विजय पर अपनी प्रशासनिक नाकामियों को छिपाने के लिए सोशल मीडिया रील्स और पब्लिसिटी का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।

सीएम को थंबी (भाई) विजय कहकर संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि इमरजेंसी के समय का उनका संघर्ष DMK के इतिहास का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इतिहास कभी नहीं बदला जा सकता।

बिल्कुल सिनेमा की तरह सरकार चला रहे विजय- स्टालिन

स्टालिन ने X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “आपने (सीएम विजय) विधानसभा को ही एक ऐसी जगह बना दिया जहां रील्स होती हैं, हमारे बनाए पुल पर खड़े होकर फोटोशूट करते हैं। आप प्रशासन भी चला रहे हैं, बिल्कुल सिनेमा की शूटिंग की तरह। अपने बेकार प्रशासन को छिपाने के लिए आप इस तरह की कई रील्स पोस्ट कर रहे हैं और पूरी पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं।”

विजय ने विधानसभा में MISA का ज़िक्र करते हुए कहा उन्होंने हाथ का जो इशारा किया था, वह किसी भी तरह से जानबूझकर नहीं था। बता दें कि इशारे में विजय ने अपना हाथ अपने जबड़े के पास रखा था। उसे आम तौर पर 1976 में हिरासत के दौरान स्टालिन के जबड़े में लगी चोट के तौर पर समझा गया।

स्टालिन ने सुनाई कहानी

स्टालिन ने कहा कि DMK ने 1976 में इमरजेंसी का विरोध करने और MISA की आलोचना करने के लिए मरीना बीच पर एक बड़ी सभा की थी। उन्होंने याद किया कि तब पुलिस MISA के तहत उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए गोपालपुरम में करुणानिधि के घर गई थी। स्टालिन ने कहा कि वह उस समय चुनाव प्रचार के लिए बाहर गए हुए थे। उन्होंने अपने वीडियो में कहा, “उस समय सत्ता में मौजूद केंद्र सरकार ने 31 जनवरी 1976 को DMK सरकार को बर्खास्त कर दिया था। सरकार को बर्खास्त करने के अगले ही सेकंड में पुलिस MISA एक्ट के तहत मुझे गिरफ़्तार करने के लिए गोपालपुरम घर आ गई।”

स्टालिन के मुताबिक एम करुणानिधि ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा चुनाव प्रचार के लिए गया था और अगले दिन लौटेगा। फिर उन्होंने उनसे कहा कि स्टालिन के लौटने के बाद वे वापस आएं और उन्हें गिरफ़्तार करें। स्टालिन ने घटना के बारे में बताते हुए कहा, “जब मैं आया, तो उन्होंने खुद पुलिस को बुलाया और मुझे गिरफ्तार करने को कहा।”

बाद में स्टालिन को MISA के तहत हिरासत में लिया गया। इमरजेंसी के दौरान उनकी जेल को लंबे समय से उनके राजनीतिक करियर का एक बड़ा किस्सा माना जाता है। स्टालिन, मुरासोली मारन और चिट्टी बाबू समेत कई सीनियर डीएमके नेताओं को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया था और उनके साथ हिरासत में मारपीट की गई थी। स्टालिन ने उन हालात के बारे में भी बताया जिनका उन्होंने जेल में सामना किया। उन्होंने कहा कि कैदियों को बहुत गंदे कमरे में रखा जाता था और पुलिस और दूसरे कैदी उन्हें बार-बार पीटते थे। उन्होंने कहा कि उनके जबड़े में चोटें आईं और उन पर हुए हमलों के निशान अभी भी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने मद्रास के पूर्व मेयर और डीएमके नेता चिट्टी बाबू की मौत को भी याद किया, जिनकी जेल में पिटाई के बाद मौत हो गई थी। उन्होंने पहले कहा था कि चिट्टी बाबू ने जेल के दौरान वही मार खाई जो उनके लिए थी। स्टालिन ने कहा, “उनकी पिटाई की वजह से मेरे प्यारे भाई, सांसद चिट्टी बाबू की जेल के अंदर ही मौत हो गई। उनकी पिटाई की वजह से मेरा जबड़ा टूट गया। आपने भी ऐसे दिखाया, अपना हाथ जबड़े के पास रखकर, है ना? यह सही है। आज भी मेरे पास पिटाई के निशान हैं। मैं ना नहीं कह रहा हूं।”

स्टालिन ने कहा कि उनका जेल जाना डीएमके के वैचारिक इतिहास का हिस्सा था, जो पार्टी के फाउंडर सीएन अन्नादुरई (जिन्हें पेरारिग्नार अन्ना के नाम से भी जाना जाता है) से शुरू होता है। उन्होंने कहा, “आप कहते हैं कि आप एक वैचारिक नेता हैं। पेरारिग्नार अन्ना के समय से, यह DMK का इतिहास है। मैं भी उस इतिहास का हिस्सा हूं, यह मेरे लिए गर्व की बात है।”

‘मेरे संघर्ष का इतिहास पढ़ें’

स्टालिन ने कहा, “अगर आपको कोई शक है तो जाकर मेरे संघर्ष का इतिहास पढ़ें। आपको सच समझ आ जाएगा।” स्टालिन ने विजय के सरकारिया कमीशन और करुणानिधि के खिलाफ आरोपों के रेफरेंस पर भी पलटवार किया। विजय ने पहले डीएमके सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कमीशन का हवाला दिया था और टेंडर और कमीशन में कथित गड़बड़ियों का जिक्र किया था।

स्टालिन ने कहा कि कमीशन बनने के बाद से केंद्र और तमिलनाडु में कई सरकारें बदल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरोपों में दम होता, तो एक्शन लिया जाता। स्टालिन ने विजय पर राजनीतिक बदले के तहत करुणानिधि के खिलाफ लगाए गए आरोपों को दोहराने का आरोप लगाया। उन्होंने डीएमके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के पत्र का हवाला देने के लिए मुख्यमंत्री की भी आलोचना की। स्टालिन ने दावा किया कि ED द्वारा फाइल किए गए ज़्यादातर मामलों में सज़ा नहीं हुई और आरोप लगाया कि एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है।

स्टालिन ने कहा कि कई सीनियर नेताओं द्वारा बनाई गई विधानसभा को कानून-व्यवस्था, कल्याण, तमिलनाडु के अधिकारों और राज्य के विकास पर फोकस करना चाहिए। स्टालिन ने कहा, “मेरी रिक्वेस्ट है कि आप विधानसभा में फालतू के विवादों पर बात न करें।” उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय के उनके घर आने को भी याद किया। स्टालिन ने कहा कि विजय को याद रखना चाहिए कि वह अब मुख्यमंत्री हैं और उन्हें इस पद से उम्मीद की जाने वाली गरिमा के साथ बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “एक मुख्यमंत्री के शब्दों और बॉडी लैंग्वेज में मुख्यमंत्री वाली गरिमा होनी चाहिए। हम लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। यह मत भूलिए।”

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तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख और पूर्व मंत्री नैनार नागेंद्रन ने सोमवार को टीवीके सरकार और सीएम विजय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सीएम को तमिलनाडु में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जनता की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं पेश करनी चाहिए थीं और लोगों की जान-माल की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी। इसके बजाय आपने असभ्य राजनीति की। यहां पढ़ें पूरी खबर…