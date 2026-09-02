तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं कीं। इनमें 4800 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाएं और रोजी-रोटी, अधिकारों व अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला शामिल है।

नियम 110 के तहत घोषणाएं करते हुए विजय ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य जनकल्याण को मजबूत करना, जरूरी सेवाओं में सुधार करना और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है। पेयजल योजना के तहत सरकार मिंजूर में 400 MLD क्षमता का समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाला प्लांट लगाएगी। इससे उत्तर चेन्नई, अवाडी, पोन्नेरी और मिंजूर की पानी की जरूरतें पूरी की जाएंगी।

‘किसानों और शिक्षकों के साथ है तमिलनाडु सरकार’

इसके अलावा, अवाडी नगर निगम में 500 करोड़ रुपये की नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सभी घरों में 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।

सरकार ने मदुरै और कुड्डालोर नगर निगमों, 9 नगर पालिकाओं और 20 नगर पंचायतों में पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं 33 पुरानी संयुक्त पेयजल योजनाओं को रिन्यू करने के लिए पहले चरण में 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

चेन्नई के किलपौक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए 410 करोड़ रुपये की परियोजना भी लागू की जाएगी। विजय ने यह भी घोषणा की कि मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी आजीविका, अधिकारों और जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे।

सरकार ने कहा कि यह फैसला मानवीय आधार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विजय ने कहा, ”यह सरकार किसानों और शिक्षकों के साथ खड़ी रहेगी और उनकी जायज मांगों का समर्थन करेगी।”

सीएम विजय ने तिरुवन्नामलाई जिले में SIPCOT औद्योगिक क्षेत्र के विरोध में प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों का भी जिक्र किया। इनमें कुछ ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें किसानों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।

विजय ने प्रस्तावित एयरपोर्ट के खिलाफ परंदूर में किसानों के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। किसानों ने इस प्रोजेक्ट के कारण कृषि भूमि, जल स्रोतों और आजीविका के नुकसान की आशंका जताई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ”इन सभी मामलों को भी वापस लिया जाएगा। इस कदम से लोकतांत्रिक अधिकार और मजबूत होंगे और आम लोगों और सरकार के बीच भरोसा बढ़ेगा।”

वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा

एक अन्य घोषणा में मुख्यमंत्री विजय ने तिरुनेलवेली और सलेम नगर निगमों में वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। तिरुनेलवेली में 256 करोड़ रुपये की लागत से 9 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली परियोजना लगाई जाएगी। वहीं सलेम में 291 करोड़ रुपये की लागत से 10 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजना शुरू होगी। दोनों परियोजनाओं पर कुल 547 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को डिजिटल करने की भी घोषणा की। 15 सितंबर 2026 से राज्यभर में नए खरीदे गए वाहनों के लिए डिजिटल RC उपलब्ध होगी। इसी तारीख से ड्राइविंग टेस्ट पास करने वालों को उसी दिन डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किया जाएगा।

इन डिजिटल दस्तावेजों में QR कोड होगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनका वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। दस्तावेज खोने या खराब होने की स्थिति में इन्हें दोबारा डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकेगा। परिवहन से जुड़ी सेवाओं को भी धीरे-धीरे Anywhere Registration and Licensing व्यवस्था के तहत लाया जाएगा।

इस बीच विधानसभा में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के सैनिटरी कर्मचारियों के जारी प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने यह मुद्दा उठाते हुए बताया कि 2000 से ज्यादा कर्मचारी 15 दिनों से रिपन बिल्डिंग्स में प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारी कर्मचारी स्थायी नौकरी, वेतन बढ़ाने, ESI और PF का लाभ देने और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री राजमोहन ने कहा कि सरकार इस मामले का आपसी सहमति से समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है और कुछ फाइलें भी तैयार हैं।

‘हमारी मातृभाषा हमारी मां की तरह पवित्र’, सीएम विजय ने रखा तमिल राज्यगीत का प्रस्ताव

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया। इसमें राज्य भर में आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत में राज्य गीत, तमिल थाई वजथु का गायन अनिवार्य कर दिया गया है।

राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए विजय ने कहा कि उनकी टीवीके सरकार तमिलनाडु के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगी और उन्होंने विधायकों से इस विधेयक का समर्थन करने में राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार रखने का आग्रह किया।