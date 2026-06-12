तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को ‘कुरुवई विशेष पैकेज योजना-2026’ की घोषणा की। यह योजना राज्य में कुरुवई धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए है। इस योजना पर 134.83 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसका लाभ तमिलनाडु के डेल्टा और गैर-डेल्टा दोनों जिलों के किसानों को मिलेगा।

तमिलनाडु की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की आजीविका को सहारा देने में धान की खेती की अहम भूमिका है। खास तौर पर कावेरी डेल्टा और गैर-डेल्टा जिलों में कुरुवई, कर और सोर्नावरी सीजन के दौरान की जाने वाली धान की खेती राज्य के कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

धान की खेती को प्रोत्साहित करने और उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से सीएम विजय ने कुरुवई विशेष पैकेज योजना की घोषणा की है।

तमिलनाडु में हर साल औसतन 52.72 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। इनमें थंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुरई जैसे कावेरी डेल्टा एरिया के जिलों में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा, कुड्डालोर, तिरुचिरापल्ली और अरियालुर जिलों के कुछ हिस्सों में भी धान की खेती की जाती है।

डेल्टा जिलों में हर साल करीब 20.65 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की खेती होती है। इनमें से केवल कुरुवई सीजन की खेती का औसत खेती 5.14 लाख एकड़ है।

वहीं, राज्य के गैर-डेल्टा जिलों में हर साल लगभग 32.07 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की खेती की जाती है जो तमिलनाडु के कुल कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

‘सिंगप्पेन स्पेशल फोर्स’ की शुरुआत

मंगलवार को ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने ‘सिंगप्पेन स्पेशल फोर्स’ की शुरुआत की जो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक विशेष पहल है।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल उनके दिल के बेहद करीब है और यह तमिलनाडु के हर परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है।

उन्होंने कहा, ”यह सिर्फ चुनावी वादा नहीं है। हमने महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया था और कहा था कि हम अपने परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सत्ता संभालने के कुछ ही समय के भीतर हमने ‘सिंगप्पेन स्पेशल फोर्स’ शुरू कर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है।”

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। ‘सिंगप्पेन स्पेशल फोर्स’ इसी दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।