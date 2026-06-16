तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना (Chief Minister’s Breakfast Scheme) का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस योजना का फायदा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने घोषणा की कि इस विस्तारित योजना की शुरुआत 17 सितंबर से की जाएगी जो समाज सुधारक पेरियार ई.वी. रामासामी की जयंती भी है।

सोमवार को मुख्यमंत्री विजय ने सचिवालय में सामाजिक कल्याण एवं महिला अधिकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, बैठक में सामाजिक कल्याण एवं महिला अधिकारिता विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में बच्चों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा हुई। इसके अलावा, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), बाल कल्याण एवं विशेष सेवा विभाग द्वारा लागू की जा रही योजनाओं की प्रगति का भी आकलन किया गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ बच्चों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय और वरिष्ठ नागरिकों जैसे पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी बाधा और जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने, नशे की लत से बचाव के लिए अभियान चलाने और नशे की गिरफ्त में आ चुके बच्चों को बचाकर उनका पुनर्वास करने के लिए जरूरी कदम उठाने को भी कहा।

बता दें कि तमिलनाडु मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को स्कूल में नाश्ता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। अब सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसे मिडिल स्कूल के छात्रों तक भी पहुंचाने का फैसला किया है।

इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री विजय ने 11 जून को आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों को अधिक अधिकार, पर्याप्त वित्तीय सहायता और सहकारी संघवाद की वकालत की। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब राज्यों को सशक्त बनाया जाए और विकास समावेशी हो।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि तमिलनाडु, राज्य के हितों और लोगों की आकांक्षाओं की रक्षा करते हुए केंद्र सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य तमिलनाडु वर्ष 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि तमिलनाडु की यह प्रगति वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।