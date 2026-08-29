West Bengal News: तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस समारोह को लेकर राज्य की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाई कोर्ट के विशिष्ट निर्देशों और शर्तों का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
इस घटना पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस प्रशासन को पूर्व सीएम के खिलाफ तत्काल एफआईआर आदेश करने का आदेश दिया है। साथ ही, उन्होंने कोर्ट की अवमानना के आरोप में कलकत्ता हाई कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है।
जनसभा का किया गया था आयोजन
तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कैथेड्रल रोड पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस सभा की अनुमति देते समय कई सख्त शर्तें लगाई थीं। न्यायालय के निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सभा के दौरान कैथेड्रल रोड का कम से कम एक हिस्सा पूरी तरह से चालू रखा जाए, ताकि आम लोगों और वाहनों की आवाजाही में कोई बाधा न आए। हालांकि, आरोप है कि आज सभा स्थल पर इस नियम का उल्लंघन किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सभा का मुख्य आकर्षण पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थीं। कार्यक्रम के दौरान, जैसे ही उन्होंने मंच से इशारा किया, सड़क के दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे जमा हुए हजारों समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता सभी बैरिकेड तोड़कर मंच के सामने की ओर दौड़ पड़े।
कुछ ही पलों में स्थिति बेकाबू हो गई। कैथेड्रल रोड के दोनों किनारे पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए और व्यस्त इलाके में बसों, टैक्सियों और निजी कारों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। आम पैदल यात्रियों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मैंने पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया- शुभेंदु अधिकारी
घटना की अचानकता पर असंतोष जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कड़े शब्दों में कहा, “आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने आज हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कैसे किया। न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह खुला रखा जाए ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। लेकिन उन्होंने पेड़ के नीचे खड़े लोगों को बुलाकर सड़क अवरुद्ध करके क्या किया? मैंने पुलिस प्रशासन को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। इसके अलावा, इस घटना के मद्देनजर उनके खिलाफ हाई कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस गैरकानूनी कृत्य को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार परिसर में हुई झड़पों के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी और उसके बाहर राष्ट्रवाद को बहाल करेगी। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को वंदे मातरम गाना होगा। अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हालिया झड़पों की निंदा की और कैंपस में मौजूद राष्ट्र-विरोधी तत्वों पर राष्ट्रीय प्रतीकों और समारोहों का विरोध करने का आरोप लगाया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…