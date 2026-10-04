पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार छह महीने के अंदर लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड और गुजरात की तरह राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करेगी। विश्व हिंदू परिषद (VHP) के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में काम करेगी, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातनी परंपराओं, मंदिरों, मठों और विरासत पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “यह सरकार यहां किसी भी देश विरोधी गतिविधि की इजाजत नहीं देगी और लोगों से एकजुट रहने और बांटने वाली ताकतों के खिलाफ सतर्क रहने की अपील करती है।” UCC पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल उत्तराखंड और गुजरात के उदाहरण पर चलेगा। उन्होंने कहा, “हमें छह महीने दीजिए, हम भी लव और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाएंगे।”

UCC पर बनी कमेटी

राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए UCC के ड्राफ्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है। प्रस्तावित UCC का मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मुद्दों पर सभी समुदायों के लिए सिविल कानूनों को स्टैंडर्ड बनाना है। BJP ने 2026 के विधानसभा चुनावों में UCC को लागू करने को अपने खास चुनावी वादों में से एक बनाया था।

शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि एक प्रस्तावित धार्मिक टूरिज्म सर्किट दो साल के अंदर पूरा हो जाएगा, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उन्होंने जनता से सुझाव और सहयोग मांगा। पिछली TMC सरकार पर निशाना साधते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उसके गिरने के कई कारण थे, लेकिन हिंदू भावनाओं, संगठनों, देवी-देवताओं और परंपराओं को बार-बार ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा कारण था।

राम जन्मभूमि आंदोलन में एक स्टूडेंट वॉलंटियर के तौर पर अपनी भागीदारी को याद करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 2021 से 2026 तक विपक्ष के नेता के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध किया था। उन्होंने कई आने वाले इवेंट्स की भी घोषणा की, जिसमें नवंबर में नेताजी इंडोर स्टेडियम में 20,000 लोगों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ और 29 दिसंबर को 10 लाख लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ शामिल है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगले साल के गंगासागर मेले की तैयारी भी शुरू हो गई है, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सुविधाएं देने की योजना है।

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भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने रेजीनगर से शाश्वर सरकार और नंदीग्राम से हसीरानी रथ को टिकट दिया है। हसीरानी रथ चंद्रनाथ रथ की मां है। उनकी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के ठीक दो दिन बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…