पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि लोगों को अपने खान-पान और धार्मिक प्रथाओं को चुनने की संवैधानिक स्वतंत्रता है। उन्होंने यह बात दुर्गा पूजा के दौरान बंगालियों के मांसाहारी भोजन करने को लेकर कथित टिप्पणी के लिए ‘बागेश्वर बाबा’ के नाम से लोकप्रिय धर्मगुरु धीरेंद्र शास्त्री के बयान के संदर्भ में कही।

एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लोग अपनी पसंद की धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं और ऐसे व्यक्तिगत फैसलों के लिए किसी को भी अपशब्दों का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, “विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह लोगों को तय करना है कि वे उन्हें स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिखे गए हमारे महान संविधान ने आपको यह स्वतंत्रता दी है।”

शुभेंदु ने क्या कहा?

अपने खान-पान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को कौशिकी अमावस्या के अवसर पर कालीघाट मंदिर में पूजा-अर्चना की और इसके बाद प्रसाद के रूप में मछली और बासंती पुलाव का सेवन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि वह 19 सितंबर को राधा अष्टमी के अवसर पर बागबाजार गौड़ीय मठ जाएंगे, जहां वह ‘सात्विक’ (पूरी तरह शाकाहारी) भोजन ग्रहण करेंगे।

आज कोलकाता में गणेश पूजा उत्सव के अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “बंगाली लोग शाकाहारी भोजन करने के बाद पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और मछली के साथ प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वरधाम महाराज लिलुआ आए थे, जहां लाखों लोग एकत्रित हुए थे। बंगाली लोग अच्छी तरह जानते हैं कि शाकाहारी भोजन करने के बाद कब प्रार्थना की जा सकती है और कब मछली के साथ प्रसाद दिया जा सकता है।”

‘कोई भी संत या धार्मिक व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर सकता है’

इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि कोई भी संत या धार्मिक व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर सकता है। उस राय को कौन स्वीकार करेगा, यह एक व्यक्तिगत मामला है। अपने आहार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे अष्टमी के दिन और कार्तिक माह में सात्विक भोजन करते हैं। साथ ही, बंगाली होने के नाते वे देवी को अर्पित की गई मछली भी ग्रहण करते हैं।

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बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों कोलकाता में कथा कर रहे हैं। कथा के दौरान उन्होंने नवरात्रि और दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने पंडालों के आसपास नॉनवेज भोजन बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए लोगों से नवरात्रि के दौरान ऐसा ना करने की अपील की।