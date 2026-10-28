पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और ममता के काफी करीबी नेता इंद्रनील सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर दुर्गा पूजा से जुड़े शो और विशेष वीआईपी पास बेचने में 50 से 60 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप है।

टीएमसी नेता के गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता और इंद्रनील सेन एक-दूसरे के पूरक हैं। पुलिस ने सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है।

लंबी पूछताछ के बाद डाक्यूमेंट समेत गिरफ्तार

बुधवार को पुलिस ने साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय में उनसे लंबी पूछताछ के बाद कई डाक्यूमेंट सहित गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।

किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा- शुभेंदु अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “भ्रष्टाचार के इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कई आरोप थे। जांच चल रही है। ईडी और पुलिस सभी कर रहे हैं। ममता बनर्जी के समर्थन से वे एक ही कार में सफर करते थे, एक ही समय पर गाना गाते थे, उनकी गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर की गई है।”

उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी और इंद्रनील सेन एक-दूसरे के पूरक थे, अभी तो यह चाय-बिस्किट की बात है। नाश्ता तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। सभी संस्थागत चोरों को जेल जाना होगा, समय आने पर बड़े-बड़े संस्थान भी प्रभावित होंगे।”

आगे कहा, “राज्य में भाजपा सरकार आए हुए अभी छह महीने ही हुए हैं, अगले साढे़ चार साल में बहुत काम करना अभी बाकी है।”

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को नंदीग्राम और रेजिनगर उपचुनाव जीतकर आए विधायकों हसीरानी रथ और शखरव सरकार के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा में भी यही कहा, “नाश्ता हो चुका है, दोपहर का भोजन अभी बाकी है, देखते हैं हम कितनी प्रगति करने हैं।”

क्या है आरोप?

इंद्रनील सेन और उनकी पत्नी मधुचंदा सेन पर साल 2022 से 2025 के बीच ‘मास आर्ट सोसाइटी’ नामक संगठन के जरिए आम जनता से करोड़ों रुपये गबन करने का आरोप है।

यह संगठन कोलकाता में दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिलने के बाद बनाया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीआईए) बोबाजार पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस मामले की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में इंद्रनील के कासबर स्थित घर और सिंगुर गार्डन स्थित घर पर पहले तलाशी ली गई थी।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहने की अपील की। उन्होंने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) पर निशाना साधते हुए ‘दिमागी नक्सल’ और ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अधिकारी का यह बयान एक दिन पहले दिए गए उनके उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इन समूहों के फैलाव की तुलना कीड़े-मकौड़ों और कोरोना वायरस से की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें