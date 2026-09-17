पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि कोलकाता पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स ने पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक टॉप माओवादी नेता को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में ‘लाल आतंक’ को दोबारा पनपने नहीं देगी। शुभेंदु अधिकारी ने जिले के पटशपुर इलाके के लालत से CPI(माओवादी) की पश्चिम बंगाल स्टेट कमेटी-I के सेक्रेटरी और सेंट्रल कमेटी मेंबर असीम मंडल उर्फ आकाश को सफलतापूर्वक ट्रैक करने और पकड़ने के लिए फोर्स की तारीफ की।

शुभेंदु अधिकारी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “15 साल से ज़्यादा समय तक अलग-अलग राज्यों के जंगल वाले इलाकों में पुलिस को चकमा देते हुए, तेज टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर उसका (आकाश का) पकड़ा जाना हमारी पुलिस फोर्स की बहुत अच्छी ऑपरेशनल काबिलियत दिखाता है। मैं यह साफ़ कर देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार हमारे राज्य की सीमाओं के अंदर ‘लाल आतंक’ के नेटवर्क को फिर से शुरू करने या बढ़ाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी कट्टरपंथी सोच को लोगों की सुरक्षा और हमारे राज्य के विकास को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून ऐसी किसी भी हिम्मत वाली कोशिश को खत्म करने के लिए अपना सबसे सख्त तरीका अपनाएगा।”

2.20 करोड़ का था इनाम

असीम मंडल को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी के लिए 2.20 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। झारखंड सरकार ने उसकी गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया था, जबकि ओडिशा सरकार ने उस पर 1.20 करोड़ रुपये का इनाम रखा था।

असीम मंडल की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी और तीन पूर्वी राज्यों में फैले आदिवासी और जंगली इलाकों में माओवादी गतिविधियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक जांचकर्ताओं को उसके पास से दो बैग मिले, जिनमें माओवादी साहित्य, बुकलेट और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उपकरण थे।

माओवादियों की टूटी कमर

बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने माओवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इसका असर यह हुआ है कि देश को नक्सली मुक्त भी घोषित किया जा चुका है। कुछ महीने पहले ही माओवादी संगठन के शीर्ष कमांडर और प्रमुख ‘रणनीतिकार’ तिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी ने तेलंगाना पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके आत्मसमर्पण को प्रतिबंधित माओवादी संगठन के लिए झटका माना जा रहा था।

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तेलंगाना के डीजीपी ने मंगलवार को कहा कि 2025 में सबसे ज़्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया और यह आंदोलन खत्म हो गया है। DGP बी शिवधर रेड्डी ने कहा कि इस साल 509 माओवादियों ने सरेंडर किया, जिसमें तेलंगाना के 23 लोग शामिल हैं। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहांं क्लिक करें।