तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी रामा राव पर निशाना साधा है। उन्होंने के.टी रामा राव पर अपना लुक कॉपी करने का आरोप लगाते हुए कहा, “सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से रेवंत रेड्डी नहीं बन जाओगे।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिना किसी ठोस आधार के राजनीतिक दिखावा करना, खुद को बाघ दिखाने की कोशिश कर रहे लोमड़ी जैसा है और महज नकल करने से केटी रामा राव (केटीआर) को वोटरों का भरोसा नहीं मिल पाएगा।

दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रेवंत रेड्डी नहीं बन जाता- मुख्यमंत्री

विकाराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, “जैसे कोई लोमड़ी बाघ की नकल करके बाघ नहीं बन सकती, वैसे ही आप भी किसी की नकल करके बाघ नहीं बन सकते। सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रेवंत रेड्डी नहीं बन जाता। उन्हें दाढ़ी बढ़ाने में 50 साल लग लगए। पता नहीं, उन्हें थोड़ी समझदारी हासिल करने में और कितने साल लगेंगे?”

उन्होंने आगे कहा, “जब तक नेता अपनी सोच नहीं बदलते तब तक राज्य की जनता उन पर कभी भरोसा नहीं करेगी।”

चाहे आप 10 जन्म ले लें या ताड़ के पेड़ से लटक जाएं- रेवंत रेड्डी

उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, “चाहे आप 10 जन्म ले लें या ताड़ के पेड़ से लटक जाएं, आप तारक रामाराव ही रहेंगे, लेकिन अपने पूरे जीवन में कभी रेवंत रेड्डी नहीं बन पाएंगे। कार्यकर्ताओं का ख्याल रखने और उन्हें अपने दिल के करीब रखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है।”

इस रिपोर्ट को तैयार किए जाने के समय तक केटीआर या बीआरएस की ओर से कोई तत्काल टिप्पणी नहीं आई थी। यह बयान कांग्रेस और बीआरएस के बीच चल रही जुबानी जंग का एक और हिस्सा है, जिसमें दोनों पार्टियों के नेता राज्य में शासन, नेतृत्व और विकास के मुद्दों पर एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं।

लंबित परियोजना पूरी नहीं की- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने और राज्य का बजट 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने के बाद भी बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने सिंचाई से जुड़ी कोई भी लंबित परियोजना पूरी नहीं की है।

रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 16 लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए प्राणहिता-चेवेल्ला परियोजना की योजना बनाई थी, लेकिन केसीआर ने इसकी जगह बदलकर और इसकी लागत बढ़ाकर इसे कालेश्वरम परियोजना में बदल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना का निर्माण केसीआर ने कराया था और उनके कार्यकाल में ही यह गिर गई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी नेता यह गलत जानकारी फैला रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण गोदावरी का पानी पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश जा रहा है।

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