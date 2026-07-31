उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसले को न्याय की जीत बताया है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा।

ताहिर हुसैन के साथ केजरीवाल क्यों खड़े थे?- रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता ने X पर एक पोस्ट में कहा, “आईबी अधिकारी स्वर्गीय अंकित शर्मा हत्याकांड में माननीय न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का हम स्वागत करते हैं। आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है। ताहिर हुसैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया उसके सपोर्ट में खड़े रहे! उसे बचाने की लगातार कोशिश करते रहे! आखिर क्यों? क्या केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को बताएंगे? क्या उनकी शह पर ही ताहिर हुसैन जैसे लोगों ने दंगों की साजिश रची थी?”

रेखा गुप्ता ने कहा कि आज न्याय की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के हर नागरिक का कानून और न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत करता है।

‘मृतक को जानवर की तरह घसीटा गया’

दोषियों को दंगा, घातक हथियार से हमला, अपहरण और हत्या सहित अन्य अपराधों के लिए भी सजा सुनाई गई। अदालत ने ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस अपराध ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। अदालत ने कहा कि मृतक को जानवर की तरह घसीटा गया और उसके शव को नाले में फेंक दिया गया।

वहीं फैसले पर आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे ही ये आरोप ताहिर पर लगा था आप ने उसे पार्टी से निकाल दिया था। सौरभ भारद्वाज ने कहा, “जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पर लगा, भाजपा और उसके समर्थकों ने कहा कि यह AAP ने करा है। आरोप लगते ही ताहिर हुसैन को AAP ने तुरंत पार्टी से निकाल दिया लेकिन ऐसे दर्जनों उदाहरण है कि जघन्य से जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को भाजपा सीने से चिपकाकर रखती है। मैं तो ये कहूंगा कि ताहिर हुसैन आखिर तो भाजपा का ही था। आज तक यदि दिल्ली में दंगे होने का किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को पहुंचा है।”

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2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है हाईकोर्ट में न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि देर है अंधेर नहीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें