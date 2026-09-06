दिल्ली के मोतीबाग इलाके में स्थित सत्य निकेतन में रविवार दोपहर एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। इस इमारत में पीजी चल रहा था। मलबे में कई छात्रों के फंसे होने की आशंका जताई गई है, अब तक 9 लोग निकाले जा चुके हैं। साथ ही इनमें से तीन छात्रों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घटनास्थल पर मौजूद है, यहां उन्होंने मीडिया से बात की और घायलों से मिलने के लिए अस्पताल चली गईं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इमारत के मालिक का नाम आनंद बंसल है। इमारत के बेसमेंट में निर्माणकार्य हो रहा था, दो दिनों से उसमें पानी भरा हुआ था।
3 घंटे से अधिक समय रही घटनास्थल पर रहीं सीएम
मीडिया से बात करने के दौरान रेखा गुप्ता ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर 3 घंटे से अधिक मौजूद रहीं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है।
पीएम ने जताया दुख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए एक्स पर कहा, “दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत का गिरना दुखद है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। अधिकारी घटनास्थल पर काम कर रहे हैं और हादसे से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं।”
किसी को बख्शा नहीं जाएगा- सीएम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “अब तक 11 लोगों को बचाया गया है। मैं अस्पताल जा रही हूँ। हमें बचाए गए सभी लोगों की हालत के बारे में जानना होगा। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है- चाहे वह इमारत का मालिक हो या कोई अधिकारी – उसे बख्शा नहीं जाएगा। इमारत पुरानी थी और उसमें कुछ निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था।”
आगे रेखा गुप्ता ने कहा, “बेसमेंट में खुदाई का काम हो रहा था, जिसकी वजह से एक पिलर खिसक गया और पूरी इमारत ढह गई। इमारत का इस्तेमाल PG के तौर पर हो रहा था और अंदर बच्चे मौजूद थे। सभी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले इन बच्चों की जान बचाना है। बचाव अभियान इसी तरह जारी रहेगा। सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हालाँकि, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।”
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