दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को सीएम रेखा गुप्ता ने निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इमारत के मालिक हरिराम बंसल को पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी में पकड़ लिया है। पुलिस उसे भिवाड़ी से नई दिल्ली लेकर आ रही है।

मीटिंग के बाद पांच अधिकारियों पर गिरी गाज

सत्य निकेतन में हुए हादसे को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अस्सिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कौन से अधिकारी सस्पेंड हुए?

राकेश कुमार: डिप्टी कमिश्नर, साउथ जोन

रणवीर सिंह: सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, साउथ जोन

ललित कुमार गोयल: एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (भवन), साउथ जोन

सुनील चौहान: अस्सिस्टेंट इंजीनियर (भवन), साउथ जोन

आशीष कुमार: जूनियर इंजीनियर (भवन)

एमसीडी के सतर्कता विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दक्षिण जोन के उपायुक्त को डीएमसी सेवा (नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1959 के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उन्हें नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

एमसीडी कर रही कार्रवाई

एमसीडी की यह कार्रवाई अनधिकृत निर्माण और परिसरों के दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक अभियान का हिस्सा है। 1 जून से 3 सितंबर 2026 के बीच, नगर निगम ने 983 संपत्तियों को ध्वस्त किया, 464 संपत्तियों को सील किया, अनधिकृत निर्माण के लिए 1,516 कारण बताओ नोटिस और सील करने के लिए 708 कारण बताओ नोटिस जारी किए, और 726 विध्वंस आदेश जारी किए।

क्या सत्य निकेतन एक पॉश एरिया है?

हां सत्य निकेतन साउथ दिल्ली का पॉश एरिया माना जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के करीब 6 कॉलेज सत्य निकेतन के आसपास हैं।

सत्य निकेतन कहां स्थित है?

सत्य निकेतन साउथ वेस्ट दिल्ली जिले में आता है। इसका विधानसभा क्षेत्र आरके पुरम जबकि लोकसभा क्षेत्र नई दिल्ली है।

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दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के हादसे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने सिविक सेंटर स्थित एमसीडी (MCD) मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सत्य निकेतन में जो हादसा हुआ है उसमें एमसीडी की लापरवाही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…