पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला का अनावरण कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थिति थे। जिसकी फोटो भी सामने आई हैं। तस्वीर में मनोहर पर्रिकर बेहद ही कमजोर नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फोटो आने के बाद यूजर्स उनके जल्द स्वस्थ होने की कामनाएं कर रहे हैं। वहीं, यूजर्स ने निशाने पर बीजेपी को ले लिया है।

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने रविवार (16 दिसंबर) को गोवा के नेशलन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के परमानेंट कैंपस की आधारशिला का अनावरण किया। इस दौरान पर्रिकर के साथ एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर गोपाल मुगेराया व अन्य लोग मौजूद थे। एनआईटी इसके साथ ही इस्टीट्यूट की 40 प्रतिशत सीटें राज्य के लोगों के लिए रिजर्व करने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इस मौके की तस्वीरें उसके गिरे स्वास्थ्य को दिखला रही है।

Unveiled foundation stone for permanent campus of National Institute of Technology Goa in presence of HRD Minister Shri. @PrakashJavdekar. The state’s higher education sector will get a major boost with NIT Goa as 40% of the seats at the institution will be reserved for Goans. pic.twitter.com/Ih46Kzq2pD

— Manohar Parrikar (@manoharparrikar) December 15, 2018