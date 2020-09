जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश ने बुधवार को राज्यसभा के उपसभापति पद के लिये भाजपा नीत राजग के उम्मीदवार के रूप में बुधवार को नामांकन पत्र भरा। राज्यसभा के चुनावी रण में उतरने के बाद संपर्कों के तार जुड़ने लगे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनयाक को फोन कर समर्थन की मांग की।

हरिवंश के इस बार भी निर्वाचित होने की संभावना है क्योंकि भाजपा के, सदन के प्रबंधकों को 140 सांसदों का समर्थन जुटाने का भरोसा है जिसमें वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, बीजद शामिल हैं। गौरतलब है कि 245 सदस्यों वाले सदन में भाजपा नीत राजग के सदस्यों की संख्या 113 हो गई। वहीं, राजग के सदन प्रबंधक हरिवंश को सर्वसम्मति से चुने जाने के उद्देश्य से सभी दलों के साथ सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

Bihar CM & JD (U) Supremo Nitish Kumar spoke to Odisha CM & Biju Janata Dal (BJD) President Naveen Patnaik today, requesting to extend his support to Harivansh Narayan Singh for the post of Rajya Sabha Deputy Chairman: BJD pic.twitter.com/JytKUAjOz0

— ANI (@ANI) September 10, 2020