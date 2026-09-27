Madhya Pradesh News: आम तौर पर जब मुख्यमंत्री मोहन यादव किसी परियोजना स्थल पर पहुंचते हैं, तो वे रिबन काटते हैं, आधारशिला रखते हैं या किसी चीज का उद्घाटन करते हैं। लेकिन उज्जैन में रविवार को वे अपने साथ कुदाल लेकर पहुंचे और उसका इस्तेमाल अपने पैतृक घर की दीवारों को तोड़ने के लिए किया।

सिंहस्थ 2028 से पहले चौड़ी की जा रही सड़क के रास्ते में आने वाले घर के हिस्से को हटाने का काम मोहन यादव ने खुद शुरू किया। यह घर उनके दादा रामचंद्र यादव ने 1974 में बनवाया था और इसी घर के आंगन और कमरों में मुख्यमंत्री ने अपना बचपन बिताया था। अब, शहर में होने वाले इस विशाल धार्मिक आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर, उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा हटाने की पेशकश की है।

अपने घर का कुछ हिस्सा तोड़े जाने के बाद मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन के लोगों ने विकास कार्यों के लिए रास्ता बनाने के लिए स्वेच्छा से अपने घरों के कुछ हिस्से हटा लिए थे और इसे जन-भागीदारी का एक आदर्श उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि लगभग आठ लाख लोगों की आबादी वाला यह शहर सिंहस्थ के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के आगमन को संभालने की तैयारी कर रहा है।

सभी ने योगदान दिया है- मोहन यादव

यादव ने कहा, “सभी ने योगदान दिया है।” साथ ही उन्होंने बिना किसी भेदभाव के यह काम पूरा करने के लिए अपनी सरकार का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, “चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों या पारसी हों, लोगों ने अपने पूजा स्थलों को भी पीछे की ओर स्थानांतरित कर दिया है।”

यह सड़क परियोजना खजूरवाली मस्जिद से शुरू होकर अब्दालपुरा और जीवाजीगंज पुलिस थाना क्षेत्र से होते हुए गणेश चौक तक लगभग 730 मीटर लंबी है। मौजूदा सड़क को 15 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 9.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। नगर निगम ने चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाली 272 इमारतों की पहचान की है।

यादव के लिए इसका असर व्यक्तिगत है। उनके पैतृक घर का लगभग 2.3 मीटर हिस्सा प्रस्तावित सड़क के दायरे में आता है। उनकी बहन कलावती यादव का घर भी इससे प्रभावित है। उन्होंने कहा कि परिवार शहर के विकास के लिए उस हिस्से को छोड़ने को तैयार है।

सीएम मोहन यादव ने अपने घर का एक हिस्सा तोड़ने का फैसला किया- अधिकारी

घटनाक्रम के अवगत एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “मुख्यमंत्री ने खुद अपने घर का एक हिस्सा तोड़ने का फैसला किया ताकि यह संदेश दिया जा सके कि उनका अपना घर या वास्तव में किसी भी वीआईपी की संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह एक प्रतीकात्मक कदम था जिससे विश्वास बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए।”

लेकिन उज्जैन में यादव का घर ऐसे संवेदनशील समय में तोड़ा गया है, जब सिंहस्थ के लिए सड़क चौड़ी करने के काम का स्थानीय लोग पहले ही विरोध कर रहे हैं और शाही मस्जिद के आंशिक रूप से तोड़े जाने के प्रस्ताव को लेकर कानूनी लड़ाई भी चल रही है।

कानूनी लड़ाई

इस महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उज्जैन नगर निगम के उस फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें गोपाल मंदिर रोड को 15 मीटर चौड़ा करने के लिए शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की बात कही गई थी। मस्जिद प्रबंधन ने तर्क दिया था कि प्रस्तावित कार्रवाई से उनके120 फीट ऊंची मीनार और मजहर चौक शाही का कुछ हिस्सा प्रभावित हो रहा था और उन्होंने संवैधानिक आधार पर इस कार्रवाई को चुनौती दी थी। यह मस्जिद वक्फ संपत्ति के तौर पर रजिस्टर्ड है।

हालांकि, जस्टिस संदीप एन भट्ट ने माना कि निगम ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था और इस तर्क को खारिज कर दिया कि मस्जिद को इसलिए निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि वह एक धार्मिक ढांचा है। कोर्ट ने गौर किया कि उसी सड़क पर पहले ही 10 मंदिरों और एक मस्जिद के कुछ हिस्सों को हटाया जा चुका है, जबकि अधिकारियों ने सड़क चौड़ी करने की योजनाओं के तहत पूरे उज्जैन में लगभग 80 धार्मिक ढांचों के मामले में कार्रवाई की है।

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक खबर पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें बताया गया था कि जुलूस में बज रहे तेज लाउडस्पीकर के शोर के कारण सात साल के एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने कहा कि अदालत के जजों ने भी काम से घर लौटते समय कई जगहों पर ध्वनि प्रदूषण के नियमों का खुलेआम उल्लंघन होते देखा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…