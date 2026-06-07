Party Fund from Liquor Shops: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने राज्य की सत्ता संभालने के बाद शुक्रवार को उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक ली थी। इस बैठक में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) से जुड़े कथित गबन, अनौपचारिक संग्रह और “पार्टी फंड” प्रथाओं पर व्यापक कार्रवाई शुरू करने की बात कही है।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि शराब की बिक्री से प्राप्त प्रत्येक रुपया राज्य के खजाने में पहुंचे। तमिलनाडु के वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने बताया कि सीएम सी जोसेफ विजय को जानकारी दी गई थी कि TASMAC के संचालन में शामिल अनौपचारिक पार्टी फंड संग्रह के माध्यम से कथित तौर पर हर महीने लगभग 102 करोड़ रुपये का गबन किया जा रहा था।

1600 करोड़ रुपये की हेराफेरी

वहीं, सरकारी अनुमानों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में राज्य के खजाने से लगभग 1,600 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई होगी। सूत्र बताते हैं कि इससे DMK द्वारा TASMAC के कथित उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित हो गया है और इसकी गहन जांच हो रही है।

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने कथित तौर पर अधिकारियों को TASMAC के थोक और खुदरा नेटवर्क में चल रही लंबे समय से चली आ रही अनौपचारिक नकद वसूली प्रणालियों को तुरंत समाप्त करने का निर्देश दिया है। TASMAC के लगभग 4,048 पंजीकृत आउटलेट हैं।

मंत्री को मिली है अहम जिम्मेदारी

इन सुधारों की देखरेख उत्पाद शुल्क मंत्री के. विग्नेश कर रहे हैं, जो 37 वर्षीय हैं और साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। केबल वितरण व्यवसाय और बाद में राजनीति में आने से पहले उनके माता-पिता चाय की दुकान चलाते थे।

मंत्री के.विग्नेश ने एक मीडिया चैनल को दी गई जानकरी में बताया, “मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार को भ्रष्टाचार या जनता के कष्टों से उत्पन्न राजस्व की आवश्यकता नहीं है। उनका निर्देश सीधा था, भ्रष्टाचार के मामलों को तुरंत रोकें और जनता का पैसा वापस सरकारी खजाने में लाएं।”

सूत्रों ने बताया कि निषेध अधिकारियों और शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि सरकार TASMAC संचालन से जुड़ी सभी अनौपचारिक संग्रह प्रणालियों को समाप्त करने का इरादा रखती है।

तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में गुरुवार (5 जून 2026) को पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। चेन्नई सचिवालय में एक घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक में ‘विजयी तमिलनाडु’ (Victory Tamil Nadu) सबसे अहम मुद्दा रहा। मीटिंग में राज्य के समग्र विकास, जनकल्याण योजनाओं और प्रमुख विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पढ़िए पूरी खबर…