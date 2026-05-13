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CM Joseph Vijay, TVK Floor Test LIVE: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के अध्यक्ष विजय बुधवार (13 मई 2026) को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। विश्वास मत से पहले TVK और AIADMK के कई विधायक तमिलनाडु सचिवालय स्थित विधानसभा परिसर पहुंचे। विजय की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती थीं। इसके बाद उन्हें कांग्रेस, CPI, CPI(M), VCK और IUML का समर्थन मिला जिससे गठबंधन की ताकत 121 सीटों तक पहुंच गई और उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया।

इस बीच AIADMK में संभावित टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। खबरें हैं कि पार्टी के भीतर दो गुट बन गए हैं- एक सीवी षणमुगम के नेतृत्व में और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री तथा पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानास्वामी के समर्थन में।

षणमुगम ने आरोप लगाया था कि पार्टी के अधिकांश सदस्य DMK के समर्थन से सरकार बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ थे। राजनीतिक हलचल को और बढ़ाते हुए विजय ने मंगलवार को शण्मुगम के कार्यालय का दौरा भी किया जिससे राज्य में नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलें तेज हो गई हैं।

AIADMK के एक विधायक ने समाचार एजेंसियों से कहा कि पार्टी से जुड़े सभी फैसले पलानास्वामी ही लेंगे और दावा किया कि पार्टी नेतृत्व के साथ अब भी बहुमत मौजूद है।

Live Updates
12:15 (IST) 13 May 2026
CM Joseph Vijay, TVK Floor Test LIVE: TRP सरकार के पक्ष में लाया गया विश्वास प्रस्ताव सफल

स्पीकर जे.सी.टी. प्रभाकर ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री विजय की TRP सरकार के पक्ष में लाया गया विश्वास प्रस्ताव सफल रहा।

सरकार के समर्थन में 144 विधायकों ने वोट दिया जबकि 22 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया और 5 सदस्य मतदान से दूर रहे। AIADMK के 24 MLA ने पक्ष में वोट किया। इसके साथ ही विजय सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया।

11:52 (IST) 13 May 2026

CM Joseph Vijay, TVK Floor Test LIVE: विजय सरकर फ्लोर टेस्ट में पास

विश्वास मत के दौरान विजय सरकार के समर्थन में 144 वोट पड़े, फ्लोर टेस्ट में पास हुई विजय सरकार, सरकार के विरोध में 22 वोट पड़े

11:51 (IST) 13 May 2026
CM Joseph Vijay, TVK Floor Test LIVE:फ्लोर टेस्ट में वोट डालेंगे श्रीनिवास

टीवीके विधायक श्रीनिवास सेतुपति को राहत, आज के फ्लोर टेस्ट में वोट डालेंगे श्रीनिवास। सुप्रीम कोर्ट ने डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) गड़बड़ी मामले में मद्रास हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें टीवीके विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोका गया था।'

11:44 (IST) 13 May 2026

CM Joseph Vijay, TVK Floor Test LIVE: घोड़े की रफ्तार से काम करने वाली सरकार- सीएम विजय

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण जनकल्याण योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी।

विश्वास मत के दौरान उन्होंने कहा, ''यह सरकार घोड़ों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स ट्रेडिंग) करने वाली सरकार नहीं बल्कि घोड़े की रफ्तार से काम करने वाली सरकार है।'

11:39 (IST) 13 May 2026

CM Joseph Vijay, TVK Floor Test LIVE: डीएम का वॉकआउट

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सदस्य जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस विश्वास मत से वॉकआउट कर रहे हैं। विश्वास मत के दौरान विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी।

11:20 (IST) 13 May 2026

बहुमत के आंकड़े से आगे पहुंची TVK

तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही कांग्रेस, CPI(M), VCK और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) सरकार को समर्थन दिया।

कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के साथ विजय के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया, जबकि CPI(M), VCK और IUML के दो-दो विधायकों ने भी सरकार के पक्ष में समर्थन दिया।

इसके अलावा निष्कासित AMMK विधायक एस कामराज ने भी सरकार का समर्थन किया जिससे गठबंधन की ताकत बढ़कर 121 सीटों तक पहुंच गई जो बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है।

11:02 (IST) 13 May 2026
विश्वास मत में बहुमत का आंकड़ा घटकर 115 हुआ

PMK और BJP के विश्वास मत से दूरी बनाने के बाद बहुमत का आंकड़ा कम हो गया है। अब तक विजय सरकार को 120 विधायकों का समर्थन मिल चुका है जो बहुमत के लिए जरूरी संख्या से अधिक है। 5 सदस्यों के अलग होने के बाद अब विधानसभा में बहुमत का नया आंकड़ा घटकर 115 हो गया है जिससे विजय सरकार की स्थिति और मजबूत मानी जा रही है।

10:58 (IST) 13 May 2026

CM Joseph Vijay, TVK Floor Test LIVE: PMK नहीं करेगी विश्वास मत पर मतदान

पीएमके नेता सौम्या अंबुमणि ने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत पर मतदान से परहेज करेगी।

10:52 (IST) 13 May 2026

CM Joseph Vijay, TVK Floor Test LIVE:सहयोगी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दोहराया

विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान TVK के सहयोगी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दोहराया। इसके साथ ही सरकार के सामने कई मांगें भी रखीं।

विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) के विधायक वन्नी अरासु ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष दलों ने राज्य में भाजपा द्वारा कथित रूप से राज्यपाल शासन लागू कराने की 'परोक्ष कोशिश' को रोकने के लिए बिना शर्त समर्थन दिया है।

उन्होंने विश्वास जताया कि विजय के नेतृत्व वाली सरकार अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने के लिए उन्होंने विजय की सराहना भी की।

10:43 (IST) 13 May 2026

CM Joseph Vijay, TVK Floor Test LIVE: TVK सरकार को अगले पांच साल तक समर्थन

बुधवार को विधानसभा में अपना समर्थन जताते हुए निष्कासित AMMK विधायक एस कामराज ने कहा कि वह अगले पांच वर्षों तक TVK सरकार का समर्थन जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा, ''मैंने कल भी टीवीके सरकार का समर्थन किया था, आज भी कर रहा हूं और अगले पांच साल तक करता रहूंगा। मुख्यमंत्री विजय पूरे राज्य की रक्षा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वह मुझे भी नहीं छोड़ेंगे।''

10:37 (IST) 13 May 2026

CM Joseph Vijay, TVK Floor Test LIVE: टीवीके बनी सबसे बड़ी पार्टी

विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) विधानसभा चुनाव 2026 में 234 सदस्यीय सदन में 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से 10 सीटें कम रह गईं। हालांकि विजय ने दो सीटों से जीत हासिल की थी और उनमें से एक से इस्तीफा देने की वजह से यह कमी बढ़कर 11 सीटों की हो गई।

10:34 (IST) 13 May 2026

CM Joseph Vijay, TVK Floor Test LIVE: AIADMK के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा

AIADMK जहां एक तरफ यह फ्लोर टेस्ट मुख्यमंत्री विजय के लिए बेहद अहम माना जा रहा है वहीं दूसरी ओर इसे AIADMK के लिए भी बड़ी राजनीतिक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। AIADMK ने चुनाव में 47 सीटें जीती थीं और वह तमिलनाडु में NDA गठबंधन का हिस्सा है।

10:33 (IST) 13 May 2026

फ्लोर टेस्ट के बीच AIADMK में उठापटक

AIADMK के एक विधायक ने समाचार एजेंसियों से कहा कि पार्टी से जुड़े सभी फैसले पलानास्वामी ही लेंगे और दावा किया कि पार्टी नेतृत्व के साथ अब भी बहुमत मौजूद है। इसी बीच, TTV Dhinakaran ने TVK सरकार को समर्थन देने वाले AMMK विधायक एस कामराज को पार्टी से निष्कासित कर दिया।

10:32 (IST) 13 May 2026

TVK Floor Test LIVE: AIADMK ने किया व्हिप जारी

फ्लोर टेस्ट से पहले AIADMK ने अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया है। राज्यसभा सांसद आईएस इन्बादुरई ने चेतावनी दी कि जो विधायक व्हिप का उल्लंघन करेंगे, उन्हें दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है।