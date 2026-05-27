तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। विजय की टीवीके सरकार में कुल 33 मंत्री बनाए गए हैं। जनता से सीधे संवाद और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से कुछ आधिकारिक ईमेल आईडी भी जारी की गई हैं।

इन ईमेल पतों के जरिए नागरिक, विजय सरकार के सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न विभाग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायतें, सुझाव और मांगें भेज सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए आवेदन करने हेतु एक ईमेल आईडी office.tncm@gmail.com है। इसी तरह जनता की शिकायतें और अनुरोध भेजने के लिए Cmo@tn.gov.in ईमेल है।

शिकायतें/अनुरोध भेजना: जनता अपनी शिकायतें, आवश्यकताएं और अनुरोध डिजिटल रूप से भेजने के लिए आधिकारिक ईमेल पता Cmo@tn.gov.in का इस्तेमाल कर सकती है।

सरकारी विभागों से पत्राचार: विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों से संबंधित आधिकारिक पत्राचार के लिए Tncmosection2026@gmail.com ईमेल पते पर संपर्क किया जा सकता है।

इन संपर्क पतों को जनता की प्रशासनिक जरूरतों को तेज और प्रभावी रूप से पूरा करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तेज और जनता के लिए सुलभ बनाना है। इससे लोगों को अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाने में आसानी होगी और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

फिल्मी परिवार से निकले विजय ने पहचान खुद बनाई

सिनेमा के पर्दे से सत्ता की राजनीति तक पहुंचने की विजय की यह यात्रा अचानक नहीं बनी। इसके पीछे सालों की तैयारी, संगठित फैन नेटवर्क और युवाओं के बीच लगातार बढ़ता प्रभाव रहा। यही वजह है कि विजय को अब केवल सुपरस्टार कहना उनकी राजनीतिक पहचान को सीमित करना होगा।

22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनके पिता एसए चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के जाने-माने निर्देशक रहे हैं जबकि मां शोभा चंद्रशेखर गायिका और लेखिका हैं। फिल्मी माहौल में पले-बढ़े विजय के लिए कैमरे की दुनिया नई नहीं थी लेकिन स्टार बनना उनके लिए आसान भी नहीं रहा। पढ़ेंं उनकी कामयाबी की पूरी कहानी…