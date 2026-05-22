तमिलनाडु की विजय सरकार कैबिनेट में आखिरकार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके) की एंट्री हो गई है। विधायकों ए एम शाहजहां और वन्नी अरासु को शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंत्री पद की शपथ दलाई।

पापनासम विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए शाहजहां और तिण्डिवनम क्षेत्र से विजयी हुए वन्नी आरसु ने मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय की उपस्थिति में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 35 हो गई है जो संविधान के तहत अधिकतम अनुमत सीमा है।

इसससे पहले गुरुवार को तमिलनाडु की जोसेफ विजय सरकार के मंत्रिमंडल में गुरुवार को 23 विधायकों को मंत्रिपद की शपथ दिलाई गई। इन विधायकों में कांग्रेस पार्टी के दो विधायक भी शामिल हुए।

एम शाहजहां तमिलनाडु की पापनासम विधानसभा सीट से जीते हैं। यहां उन्होंने टीवीके के अजारुद्दीन उदुमन अली को 1065 वोटों से हराया। तमिलनाडु में IUML ने कुल दो सीटों पर जीत दर्ज की है।

विजय कैबिनेट में अब कुल 4 महिला मंत्री

तमिलनाडु कैबिनेट में पहले से कीर्तना मौजूद हैं। गुरुवार को तीन और महिलाओं को मौका दिया गया। अविनाशी की विधायक कामली, कुमारपलायम की विधायक विजयलक्ष्मी और राजापलायम की विधायक जेगदेश्वरी. के को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

मंत्री का नामविधानसभा क्षेत्रपार्टी का नाम
श्रीनाथतूतीकोरिनTVK
एस. कमलीअविनाशीTVK
सी. विजयलक्ष्मीकुमारपलायमTVK
आर.वी. रंजीतकुमारकांचीपुरमTVK
विनोथकुंभकोणमTVK
राजीवतिरुवदनईTVK
पी. राजकुमारकड्डालोरTVK
वी. गांधीराजअरक्कोनमTVK
मथनराजा पी.ओट्टापिडारमTVK
जेगडेश्वरी के.राजापलायमTVK
राजेश कुमार एस.किलियूरकांग्रेस
एम. विजय बालाजीइरोड ईस्टTVK
लोगेश तमिल सेलवनरासीपुरमTVK
विजय तमिलन पार्थिबनसेलम साउथTVK
रमेशश्रीरंगमTVK
विश्वनाथनमेलूरकांग्रेस
कुमार. आरवेलाचारीTVK
संपत कुमारकोयंबटूर नॉर्थTVK
मोहम्मद फरवासअरंथांगीTVK
शरतकुमारताम्बरमTVK
मैरी विल्सनराधाकृष्णन नगरTVK
विग्नेशकिनाथुकडावुTVK
थेनारासु. केश्रीपेरुम्बुदुरTVK
ए.एम शाहजहां पापनासमIUML
वन्नी अरासु तिण्डिवनमVCK

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मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की TVK सरकार के विश्वास मत जीतने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें