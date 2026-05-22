तमिलनाडु की विजय सरकार कैबिनेट में आखिरकार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके) की एंट्री हो गई है। विधायकों ए एम शाहजहां और वन्नी अरासु को शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंत्री पद की शपथ दलाई।
पापनासम विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए शाहजहां और तिण्डिवनम क्षेत्र से विजयी हुए वन्नी आरसु ने मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय की उपस्थिति में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 35 हो गई है जो संविधान के तहत अधिकतम अनुमत सीमा है।
इसससे पहले गुरुवार को तमिलनाडु की जोसेफ विजय सरकार के मंत्रिमंडल में गुरुवार को 23 विधायकों को मंत्रिपद की शपथ दिलाई गई। इन विधायकों में कांग्रेस पार्टी के दो विधायक भी शामिल हुए।
एम शाहजहां तमिलनाडु की पापनासम विधानसभा सीट से जीते हैं। यहां उन्होंने टीवीके के अजारुद्दीन उदुमन अली को 1065 वोटों से हराया। तमिलनाडु में IUML ने कुल दो सीटों पर जीत दर्ज की है।
विजय कैबिनेट में अब कुल 4 महिला मंत्री
तमिलनाडु कैबिनेट में पहले से कीर्तना मौजूद हैं। गुरुवार को तीन और महिलाओं को मौका दिया गया। अविनाशी की विधायक कामली, कुमारपलायम की विधायक विजयलक्ष्मी और राजापलायम की विधायक जेगदेश्वरी. के को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
|मंत्री का नाम
|विधानसभा क्षेत्र
|पार्टी का नाम
|श्रीनाथ
|तूतीकोरिन
|TVK
|एस. कमली
|अविनाशी
|TVK
|सी. विजयलक्ष्मी
|कुमारपलायम
|TVK
|आर.वी. रंजीतकुमार
|कांचीपुरम
|TVK
|विनोथ
|कुंभकोणम
|TVK
|राजीव
|तिरुवदनई
|TVK
|पी. राजकुमार
|कड्डालोर
|TVK
|वी. गांधीराज
|अरक्कोनम
|TVK
|मथनराजा पी.
|ओट्टापिडारम
|TVK
|जेगडेश्वरी के.
|राजापलायम
|TVK
|राजेश कुमार एस.
|किलियूर
|कांग्रेस
|एम. विजय बालाजी
|इरोड ईस्ट
|TVK
|लोगेश तमिल सेलवन
|रासीपुरम
|TVK
|विजय तमिलन पार्थिबन
|सेलम साउथ
|TVK
|रमेश
|श्रीरंगम
|TVK
|विश्वनाथन
|मेलूर
|कांग्रेस
|कुमार. आर
|वेलाचारी
|TVK
|संपत कुमार
|कोयंबटूर नॉर्थ
|TVK
|मोहम्मद फरवास
|अरंथांगी
|TVK
|शरतकुमार
|ताम्बरम
|TVK
|मैरी विल्सन
|राधाकृष्णन नगर
|TVK
|विग्नेश
|किनाथुकडावु
|TVK
|थेनारासु. के
|श्रीपेरुम्बुदुर
|TVK
|ए.एम शाहजहां
|पापनासम
|IUML
|वन्नी अरासु
|तिण्डिवनम
|VCK
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मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की TVK सरकार के विश्वास मत जीतने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।