तमिलनाडु की विजय सरकार कैबिनेट में आखिरकार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके) की एंट्री हो गई है। विधायकों ए एम शाहजहां और वन्नी अरासु को शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंत्री पद की शपथ दलाई।

पापनासम विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए शाहजहां और तिण्डिवनम क्षेत्र से विजयी हुए वन्नी आरसु ने मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय की उपस्थिति में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 35 हो गई है जो संविधान के तहत अधिकतम अनुमत सीमा है।

इसससे पहले गुरुवार को तमिलनाडु की जोसेफ विजय सरकार के मंत्रिमंडल में गुरुवार को 23 विधायकों को मंत्रिपद की शपथ दिलाई गई। इन विधायकों में कांग्रेस पार्टी के दो विधायक भी शामिल हुए।

एम शाहजहां तमिलनाडु की पापनासम विधानसभा सीट से जीते हैं। यहां उन्होंने टीवीके के अजारुद्दीन उदुमन अली को 1065 वोटों से हराया। तमिलनाडु में IUML ने कुल दो सीटों पर जीत दर्ज की है।

विजय कैबिनेट में अब कुल 4 महिला मंत्री

तमिलनाडु कैबिनेट में पहले से कीर्तना मौजूद हैं। गुरुवार को तीन और महिलाओं को मौका दिया गया। अविनाशी की विधायक कामली, कुमारपलायम की विधायक विजयलक्ष्मी और राजापलायम की विधायक जेगदेश्वरी. के को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

मंत्री का नाम विधानसभा क्षेत्र पार्टी का नाम श्रीनाथ तूतीकोरिन TVK एस. कमली अविनाशी TVK सी. विजयलक्ष्मी कुमारपलायम TVK आर.वी. रंजीतकुमार कांचीपुरम TVK विनोथ कुंभकोणम TVK राजीव तिरुवदनई TVK पी. राजकुमार कड्डालोर TVK वी. गांधीराज अरक्कोनम TVK मथनराजा पी. ओट्टापिडारम TVK जेगडेश्वरी के. राजापलायम TVK राजेश कुमार एस. किलियूर कांग्रेस एम. विजय बालाजी इरोड ईस्ट TVK लोगेश तमिल सेलवन रासीपुरम TVK विजय तमिलन पार्थिबन सेलम साउथ TVK रमेश श्रीरंगम TVK विश्वनाथन मेलूर कांग्रेस कुमार. आर वेलाचारी TVK संपत कुमार कोयंबटूर नॉर्थ TVK मोहम्मद फरवास अरंथांगी TVK शरतकुमार ताम्बरम TVK मैरी विल्सन राधाकृष्णन नगर TVK विग्नेश किनाथुकडावु TVK थेनारासु. के श्रीपेरुम्बुदुर TVK ए.एम शाहजहां पापनासम IUML वन्नी अरासु तिण्डिवनम VCK

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मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की TVK सरकार के विश्वास मत जीतने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।