मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु कैबिनेट में गुरुवार सुबह 10 बजे नए मंत्रियों ने जगह बना ली। तमिलनाडु राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आर.वी. आर्लेकर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमिलनाडु में TVK सरकार के सत्ता संभालने के 10 दिन बाद यह पहला कैबिनेट विस्तार है। तमिलनाडु में 59 वर्षों तक सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस गुरुवार (21 मई 2026) को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) सरकार में शामिल हुई है। इसके साथ ही द्रविड़ राज्य में गठबंधन राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत हो गई है।

आज हुए विजय कैबिनेट विस्तार में TVK के 21 विधायक और उसकी सहयोगी कांग्रेस के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की घोषणा के अनुसार, कांग्रेस विधायक दल के नेता और किलियूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश कुमार तथा मेलूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पी. विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

इससे पहले मुख्यमंत्री विजय सहित मंत्रिमंडल में कुल 10 मंत्री थे। लेकिन अब TVK के 21 और कांग्रेस के 2 विधायकों के शपथ लेने के बाद मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 33 हो गई है।

विजय कैबिनेट में अब कुल 4 महिला मंत्री

तमिलनाडु कैबिनेट में पहले से कीर्तना मौजूद हैं। वहीं अब तीन और महिलाओं को मौका दिया गया है। अविनाशी की विधायक कामली, कुमारपलायम की विधायक विजयलक्ष्मी और राजापलायम की विधायक जेगदेश्वरी. के को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

कौन हैं 23 नए मंत्री? जारी हुई सूची

आज तमिलनाडु मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले 23 नेताओं की सूची जारी कर दी गई है। इसके अनुसार निम्नलिखित विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे:

मंत्री का नाम विधानसभा क्षेत्र पार्टी का नाम श्रीनाथ तूतीकोरिन TVK एस. कमली अविनाशी TVK सी. विजयलक्ष्मी कुमारपलायम TVK आर.वी. रंजीतकुमार कांचीपुरम TVK विनोथ कुंभकोणम TVK राजीव तिरुवदनई TVK पी. राजकुमार कड्डालोर TVK वी. गांधीराज अरक्कोनम TVK मथनराजा पी. ओट्टापिडारम TVK जेगडेश्वरी के. राजापलायम TVK राजेश कुमार एस. किलियूर कांग्रेस एम. विजय बालाजी इरोड ईस्ट TVK लोगेश तमिल सेलवन रासीपुरम TVK विजय तमिलन पार्थिबन सेलम साउथ TVK रमेश श्रीरंगम TVK विश्वनाथन मेलूर कांग्रेस कुमार. आर वेलाचारी TVK संपत कुमार कोयंबटूर नॉर्थ TVK मोहम्मद फरवास अरंथांगी TVK शरतकुमार ताम्बरम TVK मैरी विल्सन राधाकृष्णन नगर TVK विग्नेश किनाथुकडावु TVK थेनारासु. के श्रीपेरुम्बुदुर TVK

कितने मंत्री हो सकते हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% सदस्य ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी प्रावधान के तहत 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 35 तय की गई है।

59 साल बाद सरकार में शामिल हुई कांग्रेस

एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार शाम को एक पोस्ट में कहा, “कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजेश कुमार और पी विश्वनाथन को तमिलनाडु मंत्रिमंडल में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि कांग्रेस 59 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है।”