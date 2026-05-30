असम विधानसभा में ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है, जैसा पहले कभी नहीं दिखा। विधानसभा पहली बार इतना सांप्रदायिक दिख रही है, जितना कभी नहीं रही। विधानसभा की 126 सीटों में से एनडीए के पास 102 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की 82 और उसके सहयोगी AGP और BPF (बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट) की 10-10 सीटें शामिल हैं। एनडीए के विधायक जिन सभी सीटों पर जीते हैं, वे ऐसी हैं जहां एथनिक असमिया, हिंदू और ट्राइबल वोटर ज़्यादातर आबादी में हैं।

असम में किसके कितने विधायक?

विपक्ष के पास सिर्फ़ 24 सीटें हैं। इसमें 19 कांग्रेस, 2 रायजोर दल, 2 AIUDF और 1 तृणमूल कांग्रेस ने जीती है। उनमें से सिर्फ़ दो हिंदू विधायक हैं। इसमें कांग्रेस के जॉय प्रकाश दास और रायजोर के अखिल गोगोई शामिल हैं। बाकी सभी मुस्लिम हैं, जो उन सीटों से जीते हैं जहां मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (अक्सर असम में बंगाली मूल के मुसलमानों को निशाना बनाते हैं) नई विधानसभा के पहले ही सेशन में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए बिल ले आए। विपक्ष के पास बिल को रोकने की कोशिश करने के लिए भी नंबर नहीं हैं। उसकी तरफ़ से किसी भी तरह के विरोध को बीजेपी और हिमंता ने इस बात का सबूत बताया कि विपक्ष किस तरफ झुका हुआ है। हिमंता ने कहा कि विपक्ष आम राय का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।

हिमंता ने साधा निशाना

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “विधानसभा की बनावट ही साबित करती है कि कांग्रेस आज असम के सभी समुदायों और धर्मों को रिप्रेजेंट नहीं करती है। यह सिर्फ़ एक खास धार्मिक समुदाय को रिप्रेजेंट करती है और अगर आप UCC के उनके विरोध को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उन्होंने इसका विरोध सिर्फ़ एक खास समुदाय के नज़रिए से किया है। उन्होंने इसका विरोध हिंदू लोगों, ईसाई लोगों या आदिवासी लोगों के नज़रिए से नहीं किया है। आज हम विधानसभा में कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टी को देख रहे हैं, जो 150 साल पहले सिर्फ़ एक खास धार्मिक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए समान अधिकारों और कर्तव्यों की बात करती थी। उन्होंने कुरान और शरीयत की बात की लेकिन एक बार भी भगवद् गीता, रामायण और महाभारत उनके मुंह से नहीं निकला।”

बहस के दौरान कई विपक्षी विधायकों ने तर्क दिया कि मौजूदा कानून UCC को बेकार बना देते हैं। कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता वाजिद अली चौधरी ने कहा, “देश में बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ पहले से ही कड़े कानून हैं। पूरे देश में बाल विवाह निषेध एक्ट लागू है और असम सरकार ने खुद इसके आधार पर हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया है। तीन तलाक को सज़ा का अपराध बना दिया गया है। एक से ज़्यादा शादी के लिए, असम विधानसभा ने पिछले साल एक एक्ट पास किया था। जब ये कानून मौजूद हैं, तो UCC लाने का राजनीतिक मकसद क्या हो सकता है?”

विपक्ष ने UCC लाने से पहले अलग-अलग धर्मों और समुदायों के नेताओं से पब्लिक में सलाह-मशविरा करने की भी मांग की और लिव-इन रिलेशनशिप पर नियमों से पर्सनल लिबर्टी के उल्लंघन पर चिंता जताई। कुछ विधायकों ने संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का ज़िक्र किया और कहा कि धर्म की आज़ादी और धार्मिक मामलों को मैनेज करने की आज़ादी पर्सनल लॉ की प्रैक्टिस की रक्षा करती है।

कांग्रेस ने किया विरोध

नेता विपक्ष ने कहा, “हमारे जैसे कई धर्मों और कई कल्चर वाले समाज में एक ही तरह के नियम थोपने की कोशिश संविधान के मुख्य मूल्यों के खिलाफ है। पर्सनल लॉ रातों-रात नहीं बने हैं, उन्हें सदियों से बनाया गया है।”

तृणमूल कांग्रेस के शर्मन अली अहमद ने UCC बिल के कुछ सेक्शन का विरोध करते हुए उन्हें कुरान का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा, “कुरान का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, इसकी गारंटी आर्टिकल 25 और 26 में दी गई है। एक सेक्शन यह तय करके कुरान का उल्लंघन करता है कि मैं किससे शादी करू।” अहमद ने तलाक से जुड़ी शर्तों का भी विरोध किया।

कांग्रेस का वाजिद अली चौधरी को CLP चीफ बनाना, हाउस की बनावट को देखते हुए पार्टी की स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग को भी दिखाता है। उप नेता विपक्ष के लिए पार्टी ने अपने अकेले हिंदू विधायक जॉय प्रकाश दास को चुना है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस असम अध्यक्ष गौरव गोगोई और विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता विधानसभा चुनाव हार गए। वर्तमान विपक्षी नेता वाजिद अली अब पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं। पांच बार के विधायक वाजिद अली बिरसिंग जरुआ सीट से विधायक हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जॉय प्रकाश दास ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के बारे में हिमंता के बयान एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थे। उन्होंने कहा, “यह सच है कि उन्हें (NDA को) 102 विधायक मिले, और हमें 19 मिले। लेकिन अगर कोई विधायक जीतता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस सीट पर सभी तरह के लोग उसके साथ हैं। अपर असम में दुलियाजान और बिहपुरिया जैसी सीटें हैं, जहां हम थोड़े मार्जिन से हारे थे। अब सीएम विधानसभा में ही असम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका काम लोगों को बांटना है।” एक और कांग्रेस नेता ने माना कि विधानसभा में आंकड़े पार्टी के लिए अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा कि UCC जैसी ज़रूरी चीज़ पर ज़्यादा मज़बूत बहस से शायद यह असर कम हो जाता।

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असम विधानसभा ने बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम पूर्वोत्तर का पहला राज्य और उत्तराखंड और गुजरात के बाद भाजपा शासित तीसरा राज्य बन गया है जिसने इस तरह का कानून पारित किया है। पढ़ें पूरी खबर