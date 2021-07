नॉर्थ ईस्ट के दो राज्यों असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद पर कई झड़पें हो चुकी है। दोनों राज्यों के बीच हुई ताजा झड़प में अबतक असम के 5 जवानों और 1 नागरिक की जान जा चुकी है तो वहीं कई घायल हैं। असम में इस घटना को लेकर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने एक वीडियो जारी कर कहा, “5 असम के पुलिस कर्मियों की हत्या और कई को घायल करने के बाद मिजोरम पुलिस और गुंडे ऐसे जश्न मना रहे हैं।- दुखद और भयावह। ”

बता दें कि असम और मिजोरम के बीच 164 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद काफी सालों से है। हाल ही में ये विवाद ने तब और जोर पकड़ा जब असम के जवान अतिक्रमण हटाने के लिए सीमा के नजदीक पहुंचे। जिसके बाद उनपर हमला हो गया। असम का आरोप है कि मिजोरम ने हमला किया है जबकि मिजोरम का कहना है कि असम ने हमला किया है।

असम के बराक घाटी के तीन जिले- कछार, करीमगंज और हैलाकांडी तो वहीं मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और मामित एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। इन्हीं इलाकों में हमेशा विवाद होते रहते हैं।

इस मामले में अब केंद्र खुद मोर्चा संभालते दिख रहा है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी या बीजेपी समर्थित सरकार है। जिसके बाद से केंद्र पर भी विवाद को खत्म करने के लिए दबाब बढ़ता दिख रहा है। यही कारण है खुद गृहमंत्री अमित शाह इस मामले को हल करने की दिशा में पहल करते दिख रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इस मामले पर कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और अतिरिक्त बल को तैनात कर दिया गया है। जो दोनों पक्षों पर नजर रखेंगे।

उधर, कांग्रेस ने असम-मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा को लेकर मंगलवार को कहा कि ‘युद्ध जैसी स्थिति’ के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। लोकसभा में पार्टी के उप नेता गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि जल्द ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर जाएगा।

After killing 5 Assam police personnel and injuring many , this is how Mizoram police and goons are celebrating.- sad and horrific pic.twitter.com/fBwvGIOQWr

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 26, 2021