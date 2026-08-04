झारखंड की राजधानी रांची में छात्र सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

हेमंत सोरेन ने क्या कहा?

हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “आपको पता है कि हम कितनी गंभीरता से चीजों को देख रहे हैं, ये मैं सीना चीर कर नहीं दिखा सकता। जिस चीज के पीछे भी हम लोग पड़ते हैं, उसको ठीक करके ही दम लेते हैं और यही हमारा उद्देश्य रहा है। जिस प्रकार से जांच टीम दिन-रात एक करके लगी हुई है, उनकी रिपोर्ट का हमें इंतजार है।”

हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत जल्द छात्रों के विषय पर हम लोगों को जानकारी देंगे। पत्रकारों ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछा कि क्या कोई प्रतिनिधिमंडल भी छात्रों से मिलने जाएगा? इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि जो भी आवश्यकता होगी, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम काम करेंगे। हम छात्रों के साथ हैं और रहेंगे।

बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना

पिछले 10 दिनों से रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और इससे लाखों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से कुछ अभ्यर्थियों को नेपाल, बिहार और पश्चिम बंगाल ले जाया गया, उन्हें संभावित सवाल याद कराए गए और वही सवाल परीक्षा में पूछे गए। हालांकि अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि एक महीने पहले जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया था। तब से यह विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और अनियमितताओं की वजह से पीटी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। 29 जुलाई से छात्रों का आंदोलन बढ़ गया।

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नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया लेकिन अब झारखंड में छात्रों का आंदोलन खड़ा हो चुका है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।