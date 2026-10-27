पंजाब की राजनीति में मंगलवार को उस वक्त नया विवाद खड़ा हो गया जब BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू शराब की एक महंगी विदेशी बोतल लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने इस बोतल के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए।

विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बिट्टू ने दावा किया कि यह वही बोतल है जो भगवंत मान के पास दिल्ली एयरपोर्ट पर मिली थी। उन्होंने इसकी कीमत 70 हजार रुपये बताई।

‘टल्ली’ कहकर CM मान पर साधा निशाना

बिट्टू ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए ‘टल्ली’ शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच साल में पंजाब में ठोस काम नहीं हुआ और सरकार का ध्यान जनता के मुद्दों के बजाय दूसरी चीजों पर रहा।

BJP नेता ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को बुलाने के लिए घंटी बजाते हैं और उनके जरिए राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे मामले दर्ज कराने की कोशिश की जाती है। उन्होंने DGP, मुख्य सचिव और OSD राजबीर घुम्मन का भी जिक्र किया। ये सभी आरोप बिट्टू ने लगाए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की तुलना अकाली दल से करते हुए पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए।

BJP नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, ”यह ‘टुन्न’ होने वाली बात बताती है कि पिछले पांच साल में पंजाब में कुछ भी काम क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री साहब असल और ठोस काम करने के बजाय बस इस ‘टल्ली’ की घंटी बजाने में लगे रहे। कांग्रेस पहले हमारी आलोचना करती थी लेकिन अब उसने भी अकाली दल वाला ही मॉडल अपना लिया है। उनकी पार्टी के अध्यक्ष अकाली दल से आए हैं और मौजूदा महासचिव प्रभारी ढिल्लों साहब भी अकाली दल से ही हैं। ऐसे में अब दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया है। मैंने आपको एक बहुत अहम चीज दिखाई है। यही वह चीज है जिसने हमारे पंजाब को बर्बाद कर दिया है। पिछले पांच साल से इस बोतल ने पंजाब को तबाह कर दिया है। इसने पूरे राज्य को बर्बादी की ओर धकेल दिया है…”

#WATCH | Chandigarh: BJP leader Ravneet Singh Bittu says, "This 'talli' explains why nothing has been done in Punjab over the last five years. Chief Minister Sahab has just been busy ringing this 'talli' instead of doing any real, substantive work. Congress used to criticize us,… https://t.co/FUloSp3tA3 pic.twitter.com/0oW0GT1ZIR — ANI (@ANI) October 27, 2026

दिल्ली एयरपोर्ट की घटना को लेकर भी विवाद

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि पेरिस से लौटने के दौरान भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया था और उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

मुख्यमंत्री मान ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें एयरपोर्ट पर करीब दो घंटे तक बैठाकर रखा गया। उन्होंने यह भी दावा किया था कि दिल्ली एयरपोर्ट के कस्टम विभाग के प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के भाई हैं।

AAP के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने इस घटना को केंद्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की विदेश यात्राओं की अनुमति बार-बार रोके जाने से भी जोड़ा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर BJP और AAP के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।