देखें वीडियो: अरविंद केजरीवाल ने भरी सभा में फाड़ी एलजी की रिपोर्ट, कहा- यही जनता की मर्जी

दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल की कमिटी की रिपोर्ट को भरे मंच से फाड़ दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट को फाड़ते हुए कहा कि ये जनता की मर्जी है लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। ये रिपोर्ट दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने से पहले पुलिस से अनुमति लेने के संबंध में थी। वैसे, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच टकराव का सिलसिला नया नहीं है। पहले भी कई मुद्दों पर दोनों के मतभेद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा है।

#WATCH : Delhi CM Arvind Kejriwal tears a report of a Lieutenant Governor committee on CCTV cameras in Delhi saying, ”Janta ki marzi hai ki is report ko phaad do. Janta janardan hai jantantra mein” pic.twitter.com/eE5FYSJtJ3

Report of LG’s committee whose members are police personnel, says if someone installs CCTV cameras in Delhi, even with their own money, they’ll have to get license from police. License means ‘paisa chadhao, license le jaao’: Delhi CM Arvind Kejriwal before tearing the report pic.twitter.com/eBGuhJgBoJ

— ANI (@ANI) 29 July 2018