दिल्लीः ले. गवर्नर ने की अफसरों संग मीटिंग तो भड़के केजरवाल, बोले- कोई सवाल है तो मंत्रियों से करें बात

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी (लेफ्टिनेंट गवर्नर) के बीच का छत्तीस का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। एलजी कोई भी रहा हो पर केजरीवाल से उसकी कभी नहीं निभी। हालिया घटनाक्रम में एक बार फिर से सीएम और एलजी आमने सामने हैं। इस बार भी मामला अधिकार का है।

दरअसल, एलजी अनिल बैजल की एक बैठक को लेकर केजरीवाल भड़क गए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारी पीठ पीछे ऐसी समानांतर बैठक करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ है। हम एक लोकतंत्र हैं। जनता ने मंत्रिपरिषद को चुना है। अगर कोई सवाल है तो आप अपने मंत्रियों से पूछिए। अफसरों के साथ सीधी बैठक करने का क्या मतलब है। ये सरासर लोकतंत्र का अपमान है।

बैजल ने कोरोना के हालात और तैयारियों पर मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद उपराज्यपाल दफ्तर ने ट्वीट कर कहा था कि मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डिविजनल कमिश्नर, सचिव (स्वास्थ्य), और अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात और भविष्य की तैयारियों को लेकर समीक्षा की।

It is against Constitution n SC CB judgement to hold such parallel meetings behind the back of elected govt.

We r a democracy. People hv elected a Council of Ministers. If u have any Qs, pl ask ur ministers. Avoid holding direct meetings wid officers

Lets respect democracy, Sir https://t.co/SQCkHRNyt4

