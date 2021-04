BJP के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने शनिवार को कुछ ऑडियो चैट्स जारी कर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा।

उन्होंने सिलसिलेवार चार ट्वीट्स के जरिए कहा कि क्लब हाउस पर एक सार्वजनिक चैट में किशोर ने मान लिया है कि TMC के आंतरिक सर्वे में भी भाजपा जीत रही है। वोट मोदी को ही जाएगा। विक्रेंद्रीकरण असलियत है। अनुसूचति जाति (बंगाल की आबादी में 27 फीसदी हैं) और मतुआ बीजेपी को वोट डालेंगे। जमीन पर बीजेपी का कैडर है। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, “किशोर ने एक और बात स्वीकारी है कि लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी के ईकोसिस्टम ने पिछले 20 सालों में मुस्लिमों का तुष्टिकरण किया है। निहितार्थ? इसके चलते जमीन पर आक्रोश है।” मालवीय ने इसी ट्वीट में आगे दावा किया कि बोलने वालों को एहसास नहीं था कि चैट सार्वजनिक थी!

In a public chat on Club House, Mamata Banerjee’s election strategist concedes that even in TMC’s internal surveys, BJP is winning. The vote is for Modi, polarisation is a reality, the SCs (27% of WB’s population), Matuas are all voting for the BJP! BJP has cadre on ground. pic.twitter.com/3ToYuvWfRm — Amit Malviya (@amitmalviya) April 10, 2021

Another candid admission by Mamata Banerjee’s election strategist – all that the Left, Congress and TMC ecosystem have done in the last 20 years is Muslim appeasement. Implication? It has resulted to resentment on ground. The speakers had not realised that the chat was public! pic.twitter.com/2kyLsQXYyi — Amit Malviya (@amitmalviya) April 10, 2021

एक और ऑडियो का हिस्सा शेयर करते हुए वह बोले- बंगाल में मोदी बेहद लोकप्रिय हैं और इसमें कोई भी शक नहीं है। देश भर में उन्हें चाहने वाले हैं। टीएमसी के खिलाफ विरोधी लहर है। ध्रुवीकरण सच्चाई है। अनुसूचित जाति बीजेपी की चुनावी मशीनरी के लिए अतिरिक्त फैक्टर है। ये सारी बातें ओपन चैट में दीदी के चुनावी रणनीतिकार ने कहीं।

Modi is hugely popular in Bengal and there is no doubt about it. There is a cult around him across the country. There is anti-incumbency against TMC, polarisation is a reality, SC votes is a factor plus BJP’s election machinery, says Mamata Banerjee’s strategist in an open chat. pic.twitter.com/Vrl8vl231b — Amit Malviya (@amitmalviya) April 10, 2021

West Bengal Assembly Elections 2021 Voting LIVE Updates

इतना ही नहीं, चैट के दौरान पीके को अहसास हुआ था शायद वह चैट ओपन थी। यानी उसमें पत्रकारों के अलावा बाहरी लोग भी मौजूद थे। उन्होंने इसी पर हैरानी जताते हुए पूछ लिया था- क्या यह खुला मंच है? इसी मसले से जुड़ा ऑडियो शेयर करते हुए आगे मालवीय ने लिखा, “इज इट ओपन? ममता के रणनीतिकार को जब लगा कि क्लब हाउस रूम ओपन था और उनके द्वारा स्वीकारी और कही जाने वाली बातें सबने सुन ली, तो उसके बाद चारों ओर सन्नाटा पसर गया था।”

Is it open? That moment when Mamata Banerjee’s strategiest realised that the Club House room was open and his admissions were being heard by the public at large and not just a handful of Lutyens journalist. Deafening silence followed… TMC’s election was just thrown away! pic.twitter.com/2XJ4RWbv3K — Amit Malviya (@amitmalviya) April 10, 2021

मालवीय के दावे के बीच पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट कर साफ किया- उन्होंने (पीके) कई दफा साफ किया कि ममता जीत रही हैं और अपने अनुमान पर अडिग रहे कि बीजेपी 100 सीटों का आंकड़ा भी नहीं।

No he didn’t Aditya. He said very clearly-multiple times- Mamata is winning and stuck to his prediction that BJP won’t be crossing 100 seats. https://t.co/qUvps94CQ6 — Rohini Singh (@rohini_sgh) April 9, 2021

रोचक बात है कि मालवीय की ओर से यह निशाने ऐसे वक्त पर साधे गए, जब बंगाल में शनिवार (10 अप्रैल, 2021) को चौथे चरण के लिए मतदान हुआ। हालांकि, किशोर ने इस पर शनिवार सुबह साफ किया, “खुशी है कि BJP अपने नेताओं के शब्दों से अधिक मेरी क्लब हाउस चैट को गंभीरता से ले रही है। हमारी बातचीत का चुनिंदा हिस्सा ही इस्तेमाल किया गया है। मेरी अपील है कि पूरी बातचीत को जारी किया जाए।”