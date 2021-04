पश्चिम बंगाल चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दिन Club House Chat का मामला गर्माया रहा। BJP आईटी सेल ने ऑडियो जारी क्या किए, लोग बातचीत के अलग-अलग हिस्सों को लेकर सोशल मीडिया पर लीक क्लिप्स शेयर करने लगे। इन्हीं में से एक में NDTV के पत्रकार रवीश कुमार ने मोदी की लोकप्रियता को लेकर सवाल किया था, जिस पर टीएमसी चीफ और बंगाल सीएम ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार ने कबूला कि पीएम काफी मशहूर हैं और उनकी लोकप्रियता ममता के बराबर की है। पीके ने इसके साथ ही उन तीन बुनियादी तीन चीजों का जिक्र किया, जो इस बार के बंगाल चुनाव में खासा मायने रखती हैं।

दरअसल, बातचीत के दौरान एक महिला पत्रकार ने पीके से पूछा था, “बंगाल में मोदी इतने मशहूर क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ ध्रुवीकरण वजह है और…?” उनके इतना कहते ही रवीश बीच में बोले- प्रशांत इसी से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि इतने भयंकर आर्थिक संकट में भी मोदी के खिलाफ विरोधी लहर नहीं है?

क्या है ClubHouse Audio Leak Case? जानें, सफाई में क्या बोले PK

पीके ने जवाब दिया, “नहीं है। पहली बात है कि मोदी का पूरे देश में कल्ट (मानने वाले पंथ/संप्रदाय) बन गया है। 10, 20 या 25 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे, गलत दिखे…ये बहस का अलग मुद्दा हो सकता है। खासकर यहां हिंदी भाषी है, वह मोदी का कोर वोट है। विरोधी लहर राज्य सरकार (ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार) के खिलाफ है। केंद्र के खिलाफ है नहीं। और, मोदी है पॉपुलर।”

