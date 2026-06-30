Tamil Nadu News: तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने मंगलवार को डीजीपी के पास शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के करीबी निजी लोग नियमित तौर पर कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होते हैं और यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं।

इन आरोपों को संज्ञेय अपराध बताते हुए एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी ने मांग की कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे, निष्पक्ष तरीके से जांच करे और जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। डीएमके के संगठन सचिव आर एस भारती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में जॉन अरोकियासामी और विष्णु रेड्डी का नाम मुख्यमंत्री विजय के दो कथित सहयोगियों के तौर पर लिया गया है।

इस शिकायत में क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं?

टॉइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत में आरोप लगाया गया, “यह देखा और रिपोर्ट किया गया है कि जॉन अरोकियासामी और विष्णु रेड्डी नियमित रूप से सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठकों, आधिकारिक समीक्षा बैठकों और अन्य हाई लेवल सरकारी चर्चाओं में शामिल होते रहे हैं। साथ ही, यह भी रिपोर्ट किया गया है कि इन दोनों व्यक्तियों को सचिवालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय से सटे ऑफिस चैंबर आवंटित किए गए हैं।”

इसमें आगे दावा किया गया कि समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि इन दो निजी लोगों ने कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लिया, सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए, सरकारी नीति को प्रभावित किया या बिना किसी कानूनी नियुक्ति या वैधानिक मंजूरी के कार्यकारी अधिकार का इस्तेमाल किया।

भारती के अनुसार, मुख्यमंत्री के तौर पर विजय राज्य में सर्वोच्च कार्यकारी पद पर हैं और संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत पद और गोपनीयता की शपथ से संवैधानिक रूप से बंधे हैं। इसलिए, कैबिनेट की कार्यवाही और अन्य संवेदनशील सरकारी कामकाज की गोपनीयता बनाए रखना उनकी निरंतर कानूनी जिम्मेदारी है।

भारती ने तर्क दिया कि जांच का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अरोकियासामी और रेड्डी सरकारी कर्मचारी हैं या कानून के तहत मान्यता प्राप्त कोई पद या अधिकार रखते हैं जो उन्हें गोपनीय सरकारी कार्यवाही में भाग लेने या गोपनीय जानकारी तक पहुंच हासिल करने की इजाजत देता है।

शिकायत में कहा गया, “अगर उनके पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो कैबिनेट की बैठकों या गोपनीय समीक्षा बैठकों के दौरान उनकी मौजूदगी प्रथम दृष्टया गंभीर अपराधों की ओर इशारा करती है।”

भारती ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की

डीएमके के मुताबिक, ‘ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923’ की धारा 5 के तहत, उन लोगों द्वारा सरकारी जानकारी का इस्तेमाल करना अपराध है जो इसके लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं हैं। साथ ही, गोपनीयता बनाए रखने की कानूनी जिम्मेदारी वाले लोगों द्वारा ऐसी जानकारी का गैर-कानूनी तरीके से खुलासा करना भी अपराध है। भारती ने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष और जांच करने और दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने मांग की कि एफआईआर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और अन्य लागू कानूनों के तहत दर्ज की जाए।

यह भी पढ़ें: ‘बेटी के लिए गोली पीस रहा था…’, जोसेफ विजय के मंत्री ने IPL मैच के दौरान वायरल हुए ड्रग्स वाले वीडियो पर दी सफाई



तमिलनाडु सरकार में मंत्री डी. सरथकुमार ने शुक्रवार को ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोपों को खारिज किया। सोशल मीडिया पर उनका दो साल पुराना एक वीडियो फिर से सामने आया था, जिसमें वह मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पाउडर जैसा कुछ तैयार करते हुए दिख रहे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…