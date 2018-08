नहीं रहे इंदिरा के राजदार आरके धवनः 74 साल में 15 साल छोटी महिला से रचाई थी शादी

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजिंदर कुमार धवन का निधन हो गया है। उनकी मृत्यु नई दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में सोमवार को हुई। वह 81 वर्ष के थे। पूर्व राज्य सभा सांसद रहे धवन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। उन्हें पिछले सप्ताह मंगलवार को आयु संबंधी परेशानियों के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने धवन के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा,”मुझे श्री आर के धवन के निधन से बेहद गहरा आघात लगा है। हालांकि वह बीमार थे लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं लगा था कि वह इतनी जल्दी चले जाएंगे। वह मेरे करीबी दोस्त और पार्टी एवं सरकार में सहयोगी भी थे। वह हमेशा मुझे याद आते रहेंगे।”

Deeply shocked at passing away of Shri RK Dhawan. Though he was ailing I had never expected that the end will come so soon. A close associate and colleague in Party and Government, he will forever be fondly remembered.

— Pranab Mukherjee (@CitiznMukherjee) August 6, 2018