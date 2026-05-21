केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच 22 मई को वार्ता होगी। लेह अपेक्स बाडी (एबीएल) ने केंद्र को बताया है कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी उनके प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे।

यह पहली बार है कि सोनम वांगचुक केंद्र से वार्ता करेंगे। वांगचुक को मार्च में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत छह महीने की हिरासत के बाद रिहा किया गया था।

सूत्रों के अनुसार, एबीएल ने लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के माध्यम से केंद्र को सूचित किया है कि लेह निकाय का प्रतिनिधित्व तीन सदस्य करेंगे। जिनमें चेरिंग दोरजय लकरूक, जो लद्दाख बौद्ध संघ (एलबीए) के अध्यक्ष और एबीएल के सह-अध्यक्ष हैं। दोरजय स्टैनज़िन, जो लद्दाख गोम्पा संघ के अध्यक्ष हैं और सोनम वांगचुक, जो एबीएल के सदस्य हैं।

एबीएल ने केंद्र को यह भी सूचित किया है कि लेह स्थित संस्था वार्ता के दौरान सहायता और सलाह के लिए अपने कानूनी सलाहकार विक्रम हेगड़े को भी साथ लाएगी। सूत्रों के अनुसार, थुपस्टन छेवांग, जिनका एबीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा हाल ही में स्वीकार किया गया था, लेह निकाय का हिस्सा नहीं होंगे।

छेवांग ने हाल ही में सर्वोच्च निकाय के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा था कि केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत गतिरोध में फंस गई है। लद्दाख से भाजपा के पूर्व सांसद छेवांग ने वार्ता समिति की संरचना पर भी सवाल उठाए थे। सूत्रों के अनुसार, वे कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन के बढ़ते प्रभाव और सर्वोच्च निकाय में मुसलमानों को दिए गए प्रतिनिधित्व से नाराज थे।

सूत्रों के अनुसार, लद्दाख के बौद्धों की किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए एबीएल ने वार्ता में प्रमुख बौद्ध व्यक्तित्व और गोम्पा एसोसिएशन के अध्यक्ष स्टैनजिन को शामिल करने का निर्णय लिया है। स्टैनजिन स्वयं भी इस संस्था के सदस्य हैं।

जहां एक ओर एबीएल के प्रतिनिधियों के गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने की उम्मीद है। वहीं कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के प्रतिनिधि वार्ता के लिए पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। केडीए का प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष असगर करबलाई, सह-अध्यक्ष सज्जाद हुसैन और सदस्य गुलाम रसूल करेंगे।

सज्जाद हुसैन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमें केंद्र से बातचीत का कोई एजेंडा नहीं मिला है, लेकिन हमारा एजेंडा सिर्फ राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची से जुड़ा है। पिछले सात सालों से केंद्र हमें दरकिनार कर रहा है और हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। हम चाहते हैं कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हो और हम अपनी चिंताओं को रखने में सफल रहे हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि केंद्र लद्दाख के लोगों की चिंताओं को सुने।

‘सोनम वांगचुक के भाषण का मकसद हिंसा फैलाना नहीं बल्कि…’, पत्नी बोलीं- पति को अपराधी दिखाने की कोशिश

लद्दाख के मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत पर 8 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई। इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके पति के भाषण का मकसद हिंसा फैलाना नहीं, बल्कि उसे खत्म कराना था। गीतांजलि ने कहा कि उन्हें अपराधी दिखाने के लिए तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर।