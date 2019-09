Janardhan Koushik

कक्षा 6 की परीक्षा में कथित तौर पर दलितों और मुसलमानों से जुड़े विवादास्पद सवालों वाले प्रश्नपत्र पर तमिलनाडु में बड़ा विवाद हो गया है। कई राजनेताओं ने धर्म और जाति से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित सवालों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। ‘प्रश्नपत्र’ की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। हालांकि, फिलहाल यह साफ नहीं है कि राज्य के किस स्कूल में ये सवाल पूछे गए। डीएमके प्रमुख स्टालिन से लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी तक ने नाराजगी जाहिर की है।

प्रश्नपत्र में कई बहुविकल्पीय सवाल पूछे गए हैं। इसमें से एक में पूछा गया है कि ‘दलित’ का क्या मतलब है? जवाब के तौर पर विदेशी, अछूत, अगड़ी जाति, मध्यम वर्ग का विकल्प दिया गया है। आलोचना करने वाले नेताओं में स्टालिन और ओवैसी के अलावा, राज्यसभा सांसद वाइको, एएमएमके जनरल सेक्रेटरी टीटीवी दिनाकरन और सीपीएम नेता कनागराज आदि भी शामिल हैं।

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय केा टैग करते हुए स्टालिन ने ट्वीट किया, ‘यह देखकर हैरान हूं कि कैसे केवी के क्लास 6 की परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो जातिगत भेदभाव और सांप्रदायिक बंटवारे को बढ़ावा देते हैं। ऐसा प्रश्नपत्र बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।’

Shocked and appalled to see that a Class 6 Kendriya Vidyalaya exam contains questions that propagate caste discrimination and communal division.

Those who are responsible for drafting this Question Paper must be prosecuted under appropriate provisions of law.@HRDMinistry pic.twitter.com/kddu8jdbN7

— M.K.Stalin (@mkstalin) September 7, 2019