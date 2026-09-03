भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून 2026 की अवधि में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये आंकड़ें पिछले साल की इसी तिमाही के 6.9% के मुकाबले 0.8% ज्यादा है। हालांकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने इसपर सवाल खड़े किए और उन्होंने दावा किया कि असली दर 2.6 फीसदी रही। हालांकि सरकार ने उनके दावे को नकारा है। इस बीच वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा ने गर्ग के दावे को कम पढ़ा-लिखा और बहुत गलत बताया है।

नीलकंठ मिश्रा का यह बयान X पर सरकार द्वारा जारी ग्रोथ के आंकड़ों पर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच आया है। उन्होंने कहा, “मैं कुछ लोगों के कम पढ़ा-लिखा और बहुत गलत दावों को देखकर हैरान था कि अगर जून-2025 क्वार्टर का ‘ओरिजिनल’ बेस इस्तेमाल किया जाता, तो जून-2026 क्वार्टर में ग्रोथ बहुत कम होती।” सुभाष गर्ग ने दावा किया कि पिछले साल मौजूदा कीमतों पर GDP 86 लाख करोड़ रुपये थी, जिसे घटाकर 80 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था, और अगर ऐसा नहीं किया गया होता, तो GDP ग्रोथ सिर्फ 2.6 परसेंट होती।

नीलकंठ मिश्रा ने क्या कहा?

नीलकंठ मिश्रा ने कहा, “जैसा कि उम्मीद था आर्थिक मुश्किलें कम होने और मॉनेटरी मुश्किलें (1HFY26 तक क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट) टेलविंड (क्रेडिट ग्रोथ में तेज़ी) बनने के साथ, GDP ग्रोथ ऊपर की तरफ़ हैरान करने वाली है। इससे ग्रोथ के अनुमानों को 7 फीसदी से ज़्यादा तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी एक न्यूट्रल फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ इकॉनमी को अभी भी 7.5 परसेंट ग्रोथ दर्ज करनी चाहिए। फरवरी 2026 में शुरू की गई नई सीरीज ने डेटा को साफ किया और मेथडोलॉजी में भी काफ़ी सुधार किया।”

नीलकंठ मिश्रा ने आगे कहा, “जो लोग इसे रोज़ी-रोटी के लिए ट्रैक करते हैं (और मैं 45 दिन पहले तक ऐसा ही एक था) – उन्हें बेस में नीचे की ओर बदलाव मार्च में पता चला था। नई सीरीज ने असली आउटपुट के अनुमानों की विश्वसनीयता बढ़ाई है।”

एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं नीलकंठ मिश्र

नीलकंठ मिश्र एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा, “यह दावा (सुभाष गर्ग का दावा) इतना साफ तौर पर गलत है कि इसके कई लॉजिकल जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं। लेकिन बुरी जानकारी अच्छी जानकारी से ज़्यादा दूर तक जाती है, और इसलिए इस बात को दोहराना और मजबूत करना जरूरी है।”

सुभाष गर्ग का नाम लिए बिना सुभाष गर्ग ने कहा, “ऐसे दावों को इतनी तवज्जो मिलना अपने आप में हैरानी की बात है, यह देखते हुए कि आर्थिक गतिविधि के आसानी से ट्रैक किए जा सकने वाले और जिनके साथ छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं है, इंडिकेटर मजबूत रहे हैं। जून-क्वार्टर का डेटा मजबूत था और मोमेंटम बढ़ गया है। एक्सपोर्ट में सिर्फ़ 9 फीसदी की ग्रोथ के बावजूद अगस्त में पर्सनल व्हीकल (कार, SUV) डिस्पैच में YoY 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यहां तक कि टू-व्हीलर ग्रोथ भी अब 20 फीसदी से ज़्यादा है और कमर्शियल व्हीकल डिस्पैच में 40 फीसदी से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है।”

‘क्रेडिट ग्रोथ में भी बढ़ोतरी जारी’

नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि टैक्स कलेक्शन ग्रोथ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और क्रेडिट ग्रोथ में भी बढ़ोतरी जारी है, हालांकि यह कम बेस पर है। उन्होंने कहा, “पिछले साल ज़्यादातर लोगों का मानना था कि तब कमज़ोर क्रेडिट ग्रोथ डिमांड की समस्या थी, जबकि हमने पक्के तौर पर कहा था कि यह सप्लाई की समस्या है। इसे अब ठीक कर लिया गया है कंस्ट्रक्शन के इंडिकेटर मजबूत हैं। उम्मीद है अब कम लोग पूछेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कमज़ोर क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साफ सबूत हैं।” नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि इकॉनमी में अभी भी सुस्ती है, जैसा कि कमज़ोर रियल-वेज ग्रोथ में देखा जा सकता है और इसे ठीक होने और महंगाई का दबाव वापस लाने में कई क्वार्टर लग सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लेटेस्ट आंकड़ों के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों की तीखी आलोचना की। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 7.8% रही है। पढ़िए पूरी खबर…