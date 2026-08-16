पश्चिम बंगाल में कॉकरोच जनता पार्टी के एक वॉलंटियर के पिता पर हुए कथित हमले के बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। CJP के वॉलंटियर ने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने घोषणा की है कि उनके संगठन के सदस्यों की एक टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करेगा और उस वॉलंटियर से मुलाकात करेगी जिसके पिता की हत्या की गई है। साथ ही संगठन की ओर से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी।

रविवार को CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि दो दिन पहले बंगाल में हमारे जिस वॉलंटियर अब्दुल के पिता की हत्या की गई है उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग के लिए हमारी पूरी टीम आज रात ही बंगाल के लिए निकलेगी।

क्या कहा आशुतोष रांका ने ?

सीजेपी प्रवक्ता ने कहा, “अब्दुल हमारी पार्टी का वॉलंटियर था, वह जंतर-मंतर पर भी प्रोटेस्ट में जुड़ा हुआ था। वह वॉलंटियर “स्कूल ठीक करो” कैंपेन के तहत बांकुरा जिले में अपने गांव के एक स्कूल का दौरा करने गया था, उसने स्कूल के हालात का वीडियो बनाया था। इसके बाद बीजेपी के गुंडो ने उसके पिता को निशाना बनाते हुए उस पर हमला कर दिया। उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन आज सुबह उनकी मौत हो गई, इसलिए हमारी पूरी टीम आज रात ही बंगाल के लिए निकलेगी।”

‘बीजेपी के गुंडो ने किया हमला’

रांका ने आगे कहा कि अब्दुल ने जिस स्कूल का दौरा किया था वह इंडस ब्लॉक में था, जब वह स्कूल का दौरा करने के बाद घर पहुंचा तो “BJP के गुंडों” ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान पिता ने बीच-बचाव किया तो हमलावरों ने उसके पिता को भी पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान अब्दुल के पिता को गंभीर चोटें आई। उन्हें इलाजे कि लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और रविवार सुबह उनकी मौत हो गई।

रांका ने कहा कि हम इस घटना के बाद चुप नहीं बैठेंगे। हमारी पूरी टीम आज रात बंगाल जा रही है। हम अब्दुल और उसके परिवार को न्याय दिलाने के बाद ही चैन से बैठेंगे।”

अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

सीजेपी समर्थक के पिता की हत्या को लेकर CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। दीपके ने कहा है, “अब्दुल बंगाल के उस सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने गए थे जहां उन्होंने कभी पढ़ाई की थी। सरकारी स्कूलों की खराब हालत के बारे में बोलने पर गुंडों (कथित तौर पर BJP के) ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे उनके पिता की मौत हो गई थी। यह देखकर मेरा खून खौल उठता है कि सिर्फ बेहतर स्कूलों की मांग करने पर लोगों की हत्या की जा रही है। CJP अब्दुल और उनके परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है। हम उनके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं।”

‘हम हिंसा से चुप नहीं बैठेंगे’

दीपके ने आगे कहा है, “हमारी एक टीम पश्चिम बंगाल जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अब्दुल और उनके परिवार को इंसाफ मिले और जो नफरत फैलाने वाले सोचते हैं कि वे हिंसा से हमें चुप करा सकते हैं तोहम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे सदस्यों पर हमला करो, हमें धमकाओ, हमें डराने की कोशिश करो, हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम चुप नहीं होंगे। हम डरेंगे नहीं। हम बेहतर स्कूलों के लिए लड़ते रहेंगे।”

क्या है पूरा मामला?

कॉकरोच जनता पार्टी ने हाल ही में अपना एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया “स्कूल ठीक करो”। इसी कैंपेन के तहत पश्चिम बंगाल के बांकुरा में CJP के एक समर्थक अब्दुल ने अपने उस स्कूल की हालत को लेकर वीडियो बनाया था जिसमें वह खुद पढ़ा था। स्कूल का वीडियो बनाने को लेकर अब्दुल पर हमला किया गया। इस हमले में अब्दुल के पिता को पीटा गया, जिसके बाद 15 अगस्त वाले दिन उसके पिता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

सीजेपी समर्थक अब्दुल हफीज ने इस हमले का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया। अब्दुल ने कहा कि उनके पिता ने बांकुरा के एक सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया, जहां हमले के बाद उन्हें ले जाया गया था। हफीज ने रविवार को ThePrint के साथ बातचीत में बताया कि मेरे पिता की मौत शनिवार को हो गई। उन पर बीजेपी के लोकल नेताओं ने हमला किया था।

इस घटना को लेकर बांकुरा के पुलिस सुपरिटेंडेंट वी.जी. सतीश पासुमार्थी ने कहा कि उन्होंने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। हम इस मामले में सभी जरूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे।

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