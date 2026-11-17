कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका मंगलवार को दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। सौरव दास ने दिल्ली को जांच से जुड़ी कुछ दस्तावेज सौंपे। इसकी पुष्टि उन्होंने मीडिया के सामने की।

साथ ही सीजेपी के क्लब को लेकर आशुतोष रांका ने कहा कि इसका मकसद यह कि काफी लोग जो सीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें मंच मिले, जहां समान विचारधारा वाले लोग एक साथ जमा होंगे और कई दिलचस्प कार्यक्रम होंगे।

‘मेरे पते की पुष्टि नहीं कर पा रही थी दिल्ली पुलिस’

न्यूज एजेंसी एएनआई के सौरव दास ने कहा, “हमने दो घंटे तक इंतजार किया, इसके बाद एसीपी , जो एसजीएम कोर्ट में जज की भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्यत: इस पर थी कि मैं दिल्ली में कहां रहता हूं। हालांकि दिल्ली पुलिस को पता है कि मैं कहां रहता हूं, फिर भी पिछले एक माह से वो मेरे पते की पुष्टि नहीं कर पा रहे थे। कमाल की बात है कि दिल्ली में एक लाख से अधिक पुलिसकर्मी हैं। मतलब कि इनके पास दिल्ली में एक लाख पुलिस बल हैं, लेकिन ये सत्यापित नहीं कर पा रहे कि सौरव दास दिल्ली में कहां रह रहा है। यही सत्यापित कराने के लिए हम यहां आए थे।”

सौरव ने रखी शर्त

तंज भरे लहजे में सौरव दास ने आगे कहा, “आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि दिल्ली में मेरे निवास स्थान की पुष्टि आज हो गई है। पुलिस को कुछ दस्तावेज चाहिए थे, वो मैंने आज दिए हैं, लेकिन इस शर्त पर कि इन्हें लीक नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद जज की भी ओर से कहा गया कि न ही जज की ओर से, न ही पुलिस की ओर से और न ही अभियोजन पक्ष की ओर यह लीक किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह दस्तावेज लीक नहीं होगा।”

#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party's Saurav Das says, "… The purpose of this hearing was, essentially, for them to verify my current place of residence in Delhi. It is a well-known fact that the police are already aware of where I live; yet, for the past month, they have… pic.twitter.com/lf5batAW86 — ANI (@ANI) November 17, 2026

उन्होंने कहा, पूरे दुनिया को पता है कि आज सौरव दास कहां रह रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश दिल्ली पुलिस को यह बात नहीं पता है। तो आज हम उनको यह बताने आए थे।

क्लब शुरू करने का बताया मकसद

इसके बाद ‘कॉकरोच क्लब’ को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए आशुतोष रांका ने कहा, “मुझे लगता है कि इस क्लब का मकसद यह है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो CJP से जुड़ना चाहते हैं, और इस बात पर काफी चर्चा होती है कि हमारी विचारधारा क्या है, हमारा विजन क्या है… तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ समान विचारधारा वाले लोग इकट्ठा होंगे, कई दिलचस्प कार्यक्रम होंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में यह आंदोलन सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में फैलेगा; यह क्लब का कॉन्सेप्ट पूरे देश में आगे बढ़ेगा।” दरअसल सोमवार को ही सीजेपी ने कॉकरोच क्लब की शुरू करने का ऐलान किया।

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कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करना शुरू कर दिया है। इस विस्तार के तहत 10 राज्यों और क्षेत्रों में जोनल प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की और राज्य व क्षेत्रीय समन्वय समितियों का गठन किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें