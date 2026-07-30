दिल्ली सरकार द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करने के फैसले पर CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में यह कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें बंद माना जा सकता है। हालांकि, CJP इस टर्मिनोलॉजी से संतुष्ट नहीं है।
सौरव दास ने कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से यह घोषणा करनी चाहिए थी कि सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी। उनके अनुसार, दिल्ली सरकार यह कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण एफआईआर वापस नहीं ली जा सकतीं, जबकि यह अदालत के आदेश की गलत व्याख्या है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा कि सरकार एफआईआर वापस नहीं ले सकती। यह अधिकार सरकार के पास है और उसे अदालत के आदेश का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ‘हथियार’ की तरह नहीं करना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि 25 जुलाई को जंतर-मंतर समझौते के दौरान पूरे देश के सामने जो आश्वासन दिए गए थे, सरकार को उनका पूरी तरह पालन करना चाहिए। यदि सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी तो देश की युवा पीढ़ी उसे कभी माफ नहीं करेगी और एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी।
आपत्तिजनक भाषा पर भी दी प्रतिक्रिया
प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर सौरव दास ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी मानहानि हुई है तो वह संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सिविल या क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला दर्ज करा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि केवल आपत्तिजनक भाषा के आधार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल करना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि किसी की भाषा गलत या आपत्तिजनक हो सकती है, लेकिन यह कारण नहीं होना चाहिए कि उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लोगों में भय का माहौल बनता है।
युवाओं से संयम बरतने की अपील
सौरव दास ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपने शब्दों और सार्वजनिक टिप्पणियों में सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस से भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करने और संयम बरतने की अपील की।
कंगना रनौत और सौरव दास के बीच जुबानी जंग
इस बीच भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत तथा CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। कंगना रनौत की टिप्पणी का जवाब देते हुए सौरव दास ने कहा कि एक्ट्रेस ने जिस जानकारी के आधार पर टिप्पणी की, वह भी गलत थी। उन्होंने कहा, “गूगल पर मेरी उम्र 28 वर्ष दिखाई जाती है, जबकि मेरी वास्तविक उम्र 27 वर्ष है। मैं छात्र नहीं हूं और मैंने कभी खुद को सक्रिय छात्र होने का दावा भी नहीं किया। मैं एक पत्रकार हूं और ‘स्टूडेंट ऑफ लाइफ’ हूं।”
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कंगना रनौत को भी स्टूडेंट ऑफ लाइफ बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से समझदारी आती है। बता दें, कंगना ने सौरव दास पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘बेकार’ और ‘बेरोजगार’ तक कहा तथा उन्हें कोई कौशल सीखने की सलाह दी थी।
दिल्ली सरकार ने क्या कहा?
दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि CJP के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि, यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है।
सरकार ने यह भी कहा कि यदि इस मामले में किसी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, तो उसकी गिरफ्तारी की जल्द समीक्षा की जाएगी और पात्र लोगों की रिहाई की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।
‘चलो संसद’ मार्च के दौरान दर्ज हुई थीं एफआईआर
ये एफआईआर 20 जुलाई को आयोजित ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में दर्ज की गई थीं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे और पेलेट गन का भी इस्तेमाल किया था।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, कम से कम 15 वाहनों को नुकसान पहुंचाया और झड़पों में करीब 200 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। वहीं, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई में 65 से अधिक लोग घायल हुए थे।
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दिल्ली सरकार ने एक आदेश के जरिए स्पष्ट किया है कि वो सीजेपी प्रदर्शकारियों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।