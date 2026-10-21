दिल्ली की स्पेशल एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने सौरव-आशुतोष को जमानत दे दी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन की और न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। जबकि सीजेपी ने जमानत की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

SEM कोर्ट ने सौरव-आशुतोष को छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है।

Delhi: The SEM Court has ordered the release of CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka.



They were produced before the SEM Court after 2 days of judicial custody. pic.twitter.com/jEakL8FlOe — ANI (@ANI) October 21, 2026

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से सीजेपी के दोनों सदस्यों को कड़ी फटकार मिली और फिर कुछ गलतियों की वजह से दोनों ने अपनी याचिका वापस ले ली। सौरव और आशुतोष ने एसईएम के 19 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दोनों की न्यायिक हिरासत को दो दिन और 21 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।

याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमणयम प्रसाद ने कहा कि जब एसईएम की कोर्ट में दोपहर 2 बजे जमानतदारों पर दोबारा विचार किया जाना है तो हाईकोर्ट में तुरंत राहत मांगने की क्या जरूरत है? कोर्ट ने यह भी कहा कि एसईएम के आदेश को चुनौती देने के लिए पहले संबंधित रिवीजन कोर्ट जाना सही हो सकता है। फिर इसके बाद आवश्यकता होने पर हाई कोर्ट आया जा सकता है।