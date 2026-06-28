CJP Sonam Wangchuk Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में छात्रों समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसको लेकर सीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पानी की सप्लाई और स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं को काट दिया है।
सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने रविवार को दावा किया कि अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद विरोध स्थल पर बुनियादी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। दिपके ने एक्स पर लिखा, “सोनम वांगचुक द्वारा भूख हड़ताल की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर स्वच्छता सुविधा बंद कर दी है। पानी का कनेक्शन और स्वच्छता के उपाय नहीं हैं।”
अन्य सुविधाएं बंद होने की आशंका
अभिजीत दिपके ने कहा, “बार-बार गुहार लगाने और वांगचुक जी की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में बताने के बावजूद, पुलिस सहयोग नहीं कर रही है और हमें संदेह है कि अन्य बुनियादी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी। पुलिस की मंशा क्या है?”
बता दें कि सोनम वांगचुक ने रविवार को जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी, जहां सीजेपी के नेता 20 जून से धरना दे रहा है। वे NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नीट पेपर लीक विवाद और फिर परीक्षा के चलते विवाद बढ़ गया। इसके चलते ही कथित तौर पर 21 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली है।
भूख हड़ताल पर क्यों बैठे सोनम वांगचुक?
सोनम वांगचुक ने इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी कि यदि सरकार शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही, लद्दाख के लिए अधिक स्वायत्तता और पर्यावरण सुरक्षा उपायों में से कम से कम एक मुद्दे पर प्रगति करने में विफल रहती है, तो वह 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे।
वांगचुक ने कहा था कि अगर उनकी दोनों मांगों में से किसी एक पर कार्रवाई की गई तो वे अनशन वापस ले लेंगे, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान न दिए जाने के बाद उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी।
भूख हड़ताल से पहले सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट का दौरा किया। विरोध प्रदर्शन दो मिनट के मौन से शुरू हुआ और इसमें सैकड़ों छात्र, युवा, किसान नेता और नागरिक शामिल हुए।
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कार्रवाई के दौरान स्थानीय मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी आरोपियों के परिवार के सदस्यों से लंबी पूछताछ की गई। पुलिस की कोशिश सिर्फ चढ़ावा चोरी की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों की आय का वास्तविक स्रोत क्या था। इसके अलावा पुलिस उनके बैंक खातों और लगातार हुए लेनदेन की भी जांच कर रही है। पूरे मनी ट्रेल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पढ़िए पूरी खबर…