कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से सीजेपी को बातचीत के लिए बुलाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कई बार सीजेपी को बातचीत के लिए ऑफिस या आवास पर आमंत्रित किया है। इसे लेकर केंद्रीय जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र सरकार ने सीजेपी को बातचीत के लिए चार बार फोन किया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया।
इस पर सीजेपी ने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हम कहीं भी बातचीत कर सकते हैं तो जंतर-मंतर आए या न्यूट्रल जगह पर बातचीत करने आएं।
किसी न्यूट्रल जगह पर आएं- CJP
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, “केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम कहीं भी चर्चा कर सकते हैं; तो हमने उन्हें सुझाव दिया कि वो जंतर-मंतर या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जैसी किसी न्यूट्रल जगह पर आएं, हम वहीं मिलेंगे। इस पर मुझे अभी तक उनकी ओर से कोई संदेश नहीं मिला है।”
आगे कहा, “सरकार को ये बात नाटक रचने से बचना चाहिए और हमसे सीधे संपर्क करना चाहिए कि लाखों बच्चे, प्रदर्शनकारी यहां धूप-बारिश में खड़े हैं, ये खड़े ही रहेंगे और यह संख्या बढ़ती ही जाएगी। सरकार को ये सारे नाटक फोटो, मीडियाबाजी न करके हमसे बात करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि कहाँ मिलना है, कब मिलना है और बातचीत कितनी देर तक चलेगी।”
पीएम मोदी के ट्वीट पर क्या बोली सीजेपी?
CJP प्रवक्ता ने कहा, “पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पीएम मोदी के फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के बारे में ट्वीट पर उन्होंने कहा, “कोई फायदा नहीं है ऐसे ऐलान का ये सब झांसे हैं, ड्रामें हैं। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए किए गए हैं। हम जवाबदेही और जिम्मेदारी चाहते हैं। हम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र के इस्तीफे से कम किसी भी चीज पर हम चर्चा नहीं करेंगे।”
जितेंद्र सिंह ने क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, “सरकार ने कल दोपहर सीजेपी की टीम के साथ बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजे। सरकार आपकी सुविधा को देखते हुए किसी भी समय सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। चर्चा जेपी नड्डा के ऑफिस या आवास पर हो सकती है। हम प्रतिष्ठा को महत्व नहीं देते। जेपी नड्डा और मैं चर्चा के दौरान मौजूद रहेंगे। धीरे-धीरे चर्चा के जरिए हम समाधान ढूंढ लेंगे। यह छात्रों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम का हिस्सा है। मैं विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि आप आएं और चर्चा में भाग लें।”
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाम साढ़े छह बजे कनॉट प्लेस की दुकानें बंद करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने X पर एक पोस्ट के जरिए सवाल किया, “जबरदस्त सिक्योरिटी, ढेर सारी एम्बुलेंस… क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी?” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें