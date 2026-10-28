सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास को मेंटर करने की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वह दास से एक पत्रकार के तौर पर शायद एक-दो बार मिले थे। उन्होंने दास को अपनी भाषा थोड़ी संयमित रखने की सलाह दी थी। समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस कौल ने यह बात कही।

यह विवाद CJP कार्यकर्ताओं के 13 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सामने आया है। इस प्रदर्शन के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। जस्टिस कौल की दास के साथ एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसे लेकर उनके वैचारिक जुड़ाव पर सवाल उठाए जा रहे थे।

‘दिवाली पर मिलने आया था, सिर्फ 10 मिनट रुका’

जस्टिस कौल ने बताया कि दास के साथ उनकी तस्वीर करीब एक साल पहले दिवाली के एक कार्यक्रम में ली गई थी। उस समय दास खबरों में भी नहीं थे।

उन्होंने कहा, ”वह करीब एक साल पहले की बात है। उस समय वह खबरों में भी नहीं थे। वह एक पत्रकार थे। शायद मुझसे एक-दो बार मिले होंगे। उन्होंने दिवाली के समय मुझसे आने का काफी आग्रह किया था। मैं कहीं और जा रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, 10 मिनट के लिए आ जाऊंगा।”

जस्टिस कौल ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वह थोड़ी देर के लिए कॉफी पीने जा रहे हैं और फिर वहां से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुलाकात में बस इतना ही हुआ था।

‘मैंने उन्हें मेंटर नहीं किया’

जब जस्टिस कौल से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सौरव दास को मेंटर किया था तो उन्होंने इससे इनकार किया। हालांकि, उन्होंने माना कि दास से एक-दो मुलाकातों के दौरान उन्होंने उन्हें भाषा में संयम बरतने की सलाह दी थी।

उन्होंने कहा, ”मैं उन्हें मेंटर नहीं कर रहा था। लेकिन जब वह एक-दो बार मुझसे मिले तो मैंने उनसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हें अपनी भाषा थोड़ी संयमित रखने की सलाह दूंगा।”

जस्टिस कौल ने कहा कि अलग-अलग पीढ़ियों के लोगों की बोलने की शैली में अंतर होता है। उनके मुताबिक, उनकी पीढ़ी में बातचीत के दौरान ज्यादा शालीन भाषा का इस्तेमाल किया जाता था जबकि जेनरेशन Z की भाषा कई बार अलग होती है।

उन्होंने कहा कि कम से कम उनकी पीढ़ी के लोगों के लिए भाषा में थोड़ा संयम जरूरी है। उन्होंने कहा, ”हम उस तरह की भाषा के आदी नहीं हैं, इसलिए कई बार हमें बुरा लगता है।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी भाषा अदालतों तक पहुंच सकती है और क्या यह चिंता का विषय है तो उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए।

CJP के युवाओं को आक्रामकता कम करने की सलाह देंगे?

जस्टिस कौल से पूछा गया कि क्या वह CJP के युवाओं को अपनी आक्रामकता कम करने की सलाह देंगे या बदलाव लाने के लिए ऐसी आक्रामकता जरूरी है। इस पर उन्होंने कोई सीधी सलाह देने से इनकार कर दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, ”मैं उन्हें किसी भी तरह की सलाह नहीं देना चाहूंगा। कल खबर आ जाएगी कि मैं उन्हें सलाह दे रहा हूं!”

उन्होंने आगे कहा, ”देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इस तरह बातें एक से दूसरे तक फैलने लगती हैं।”

दिल्ली को बताया ‘लेन-देन वाली सोच का शहर’

इंटरव्यू में जस्टिस कौल ने दिल्ली के सामाजिक और कानूनी माहौल पर भी बात की। उन्होंने दिल्ली को ‘लेन-देन वाली सोच का शहर’ बताया। हालांकि, उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनके अच्छे दोस्त हैं और प्रोफेशनली भी उनका लोगों के साथ अच्छा संपर्क रहा है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग राज्यों और पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के कारण आपसी बातचीत और मेलजोल का तरीका कुछ अलग होता है।

जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि दिल्ली से दूर जाने के बाद चेन्नई उनके लिए दूसरा घर बन गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी बोले

जस्टिस कौल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर चल रही बहस पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इस सवाल पर विचार करना जरूरी है कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी निष्पक्ष तीसरे पक्ष को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं।

उन्होंने कहा कि अदालत इस बात पर विचार कर सकती है कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी स्वतंत्र सदस्य की भूमिका होनी चाहिए या नहीं। साथ ह उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद सरकार कानून में बदलाव कर सकती है।

उनके मुताबिक, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा और विचार किया जाना चाहिए कि नियुक्ति के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है या नहीं।

जंतर-मंतर प्रदर्शन के मामले में क्या हुआ?

जैसा कि हमने पहले बताया कि जस्टिस कौल का यह बयान ऐसे समय आया है जब 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर CJP के कार्यकर्ता पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। यह जगह उस समय आधिकारिक रूप से निर्धारित विरोध-प्रदर्शन स्थल नहीं थी। पुलिस का आरोप था कि कार्यकर्ता निजी परिसर के रास्ते वहां पहुंचे और शांति बनाए रखने से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किया।

इस मामले में CJP कार्यकर्ता आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिक्य शिंदे शुक्रवार को अपनी जमानत संबंधी गारंटी के सत्यापन के लिए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश हुए। कार्यकर्ताओं के मुताबिक, अदालत ने अगली सुनवाई नवंबर के तीसरे सप्ताह में तय की है।

इससे पहले, 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तीनों कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए राजौरी गार्डन स्थित कार्यालय में बुलाया था। हालांकि वे तय समय पर पेश नहीं हुए। रांका ने बताया कि उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया था कि वे तय तारीख पर नहीं आ सकते और अब पूछताछ के लिए नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं।

अदालत ने 50-50 हजार रुपये के बॉन्ड भरने का दिया था आदेश

इससे पहले SEM अदालत ने सौरव दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। अदालत ने उनके निजी मुचलके और जमानती बॉन्ड स्वीकार किए थे। इसके साथ ही शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने के लिखित आश्वासन भी लिए थे।

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऋतु राज ने दोनों नेताओं को जांच पूरी होने तक 50-50 हजार रुपये के निजी और जमानती बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था। अदालत ने उन्हें हर सुनवाई पर पेश होने और बॉन्ड में दी गई शर्तों का पालन करने को भी कहा था।

अपने लिखित आश्वासन में दास और रांका ने शांति भंग नहीं करने और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करने का वादा किया था। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि जब तक जंतर-मंतर को कानूनी प्रक्रिया के तहत दोबारा निर्धारित विरोध स्थल घोषित नहीं किया जाता तब तक वे वहां प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। भविष्य में होने वाले किसी भी प्रदर्शन को संवैधानिक दायरे में रखने की बात भी कही गई थी।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी।