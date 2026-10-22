कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दोनों नेताओं को जंतर-मंतर पर उनके प्रदर्शन को लेकर दर्ज केस के सिलसिले में बयान दर्ज करने के लिए राजौरी गार्डन ऑफिस बुलाया है।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में अजिंक्य शिंदे को भी बुलाया गया है। जांच सेक्शन 188 के उल्लंघन और प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना इजाजत घुसने के आरोपों से जुड़ी है।

सौरव दास और आशुतोष रांका को गुरुवार को दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन में क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। यह समन दोनों नेताओं के एक हफ्ते की न्यायिक हिरासत के बाद तिहाड़ जेल से रिहा होने के एक दिन बाद आया है।

यह नया डेवलपमेंट तब हुआ है जब क्राइम ब्रांच कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों के जंतर-मंतर में घुसने और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रोटेस्ट से जुड़े दो मामलों की जांच को लेकर है।

दो मामले क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किए गए

दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर की घटना से जुड़े दोनों केस आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए थे। एक केस कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में और दूसरा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, सौरव दास और आशुतोष रांका और CJP के दूसरे सदस्यों ने जंतर-मंतर इलाके में घुसने की कोशिश की थी, जिसे विरोध प्रदर्शन की तय जगह के तौर पर डीनोटिफाई कर दिया गया है। खबर है कि ग्रुप ने बैरिकेड पार किए और एक प्राइवेट जगह के रास्ते इलाके में घुस गए, जिससे पुलिस वालों को बीच-बचाव करना पड़ा।

कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में एक सरकारी कर्मचारी के आदेश की अवज्ञा, घर में बिना इजाज़त घुसने और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक साज़िश से जुड़े आरोप शामिल हैं।

पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरी FIR में सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट डालने और उन पर हमला करने के साथ-साथ घटना के दौरान पुलिसवालों को चोट पहुंचाने के आरोप हैं। दोनों मामलों को स्पेशलाइज़्ड यूनिट को ट्रांसफर करने से विरोध की जांच में एक नया दौर शुरू हुआ।

सात दिन की न्यायिक हिरासत के बाद रिहा

सौरव दास और आशुतोष रांका बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, जब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस की उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी तीन दिन बढ़ाने की रिक्वेस्ट खारिज कर दी।

शांति भंग होने और पहले दिए गए शांति बॉन्ड के उल्लंघन की चिंताओं को लेकर शुरू की गई कार्रवाई के बाद दोनों नेता 14 अक्टूबर से हिरासत में थे। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और जमानत देने के साथ-साथ शांति और पब्लिक शांति बनाए रखने का लिखित वादा करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया ।

इस वादे के तहत, दोनों इस बात पर सहमत हुए कि जब तक जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर डीनोटिफाई नहीं किया जाता, तब तक वहां विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी पक्का किया कि भविष्य में होने वाले कोई भी विरोध-प्रदर्शन संवैधानिक दायरे में ही रहें।

कोर्ट ने कहा कि दोनों नेताओं के भरोसे को देखते हुए आगे ज्यूडिशियल कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने बॉन्ड और अंडरटेकिंग का पालन करने और बाद की कार्रवाई में शामिल होने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

CJP नेता वोटर लिस्ट के SIR में कथित गड़बड़ियों और वोटरों के नाम हटाने को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दोनों को पहले 10 अक्टूबर को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लान किए गए प्रोटेस्ट से पहले हिरासत में लिया गया था। उन्हें 50,000 रुपये के पीस बॉन्ड भरने के बाद रिहा कर दिया गया।

14 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें फिर से हिरासत में लिया गया और पुलिस ने उन बॉन्ड के कथित उल्लंघन पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

‘Gyanu Must Go’, जमानत मिलने के बाद अभिजीत दीपके ने शेयर किया सौरव दास और आशुतोष रांका का वीडियो

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका करीब एक हफ्ता तिहाड़ जेल में रहने के बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए। नई दिल्ली की एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने दोनों को शर्तों के साथ जमानत दे दी। कोर्ट ने रांका और दास से लिखित में माफीनामा और शपथ पत्र लेने के बाद जमानत पर छोड़ा है। पढ़ें पूरी खबर।