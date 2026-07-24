कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल लोगों के पासपोर्ट रद्द किए जाने की खबरें आईं। अब इन वायरल खबरों पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सफाई जारी की है और इन्हें पूरी तरह भ्रामक बताया है।

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि CJP प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे दावों का खंडन करते हुए डीसीपी न्यू दिल्ली ने कहा कि नागरिक केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ”वायरल दावा भ्रामक है। CJP प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द करने का कोई फैसला घोषित नहीं किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे ऐसे भ्रामक पोस्ट साझा या बढ़ावा न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।”

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यह स्पष्टीकरण उस समय आया है जब कई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि CJP प्रदर्शन के दौरान हिंसा में सीधे तौर पर शामिल लोगों के पासपोर्ट रद्द किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने यह प्रतिक्रिया एक्स (X) पर विक्रम प्रताप सिंह द्वारा साझा की गई एक पोस्ट के जवाब में दी।

# Fact Check



The viral claim is misleading. No such decision has been announced to cancel the passports of CJP protestors. Citizens are advised not to share or amplify misleading posts and to rely only on official information.@VIKRAMPRATAPSIN — DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) July 23, 2026

दिल्ली पुलिस ने 480 सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 480 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की है, जिनको पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने इन सभी हैंडलों को ब्लॉक कर दिया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ये हैंडल समन्वित दुष्प्रचार (coordinated misinformation campaigns) चला रहे थे और अफवाहें तथा झूठे दावे फैलाकर छात्रों और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने या उसे आगे साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। पुलिस का कहना है कि बिना पुष्टि के अफवाहें फैलाने से भ्रम और सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है।

कौन हैं नरेश पाल गंगवार? NEET पेपर लीक विवाद और देशभर के छात्र प्रदर्शनों के बीच बने उच्च शिक्षा सचिव

NEET-UG पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) का नया सचिव नियुक्त किया है।

1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी विनीत जोशी की जगह लेंगे। विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वह 31 जुलाई को वर्तमान सचिव विवेक भारद्वाज के सेवानिवृत्त होने के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। आपको बताते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव नरेश पाल गंगवार कौन हैं और डालते हैं उनके करियर पर एक नज़र…



