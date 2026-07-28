कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में 20 जुलाई को जब संसद मार्च निकाला गया तो इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में कई लोग घायल हो गए। इनमें 25 साल के ग्राफिक आर्टिस्ट प्रशांत भी हैं।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में प्रशांत ने बताया कि डॉक्टरों ने उनके शरीर से कई छर्रे निकाल दिए हैं लेकिन अभी भी कुछ शरीर में फंसे हुए हैं। प्रशांत को अब भी अपनी बांहों में छर्रों के फंसे होने का अहसास होता है। प्रशांत के सीने, दाएं हिस्से और कमर में छर्रे लगे थे।

इस बारे में लेडी हार्डिंग अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर हिमानी आहलूवालिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह छर्रे सीसा, स्टील या प्लास्टिक के हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो छर्रे मांसपेशियों के अंदर गहराई में चले जाते हैं, उन्हें निकालना मुश्किल होता है। ऐसे में डॉक्टर लगातार मरीज की सेहत पर नजर रखते हैं।

सीआरपीएफ को अपनी जांच में पता चला था कि एक आरएएफ जवान ने कम से कम सात राउंड फायर किए थे और इसमें तीन लोग घायल हुए थे।

प्रशांत अपनी बात रखने के लिए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रशांत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह अपने आसपास होने वाली चीजों को कैसे अनदेखा कर सकते थे।

प्रशांत ने बताया कि 20 जुलाई को वह कनॉट प्लेस में थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे थे और दूसरी ओर से पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी और आंसू गैस के गोले दाग रही थी। प्रशांत के मुताबिक, उनके आसपास नीली वर्दी में आरएएफ के जवान मौजूद थे।

प्रशांत ने बताया कि जब उन्होंने एक दोस्त को बचाने की कोशिश की तो उनके पैरों पर पुलिस की लाठी लगी। आंसू गैस की वजह से फैली धुंध के कारण देखना मुश्किल हो रहा था और इसी दौरान एक सुरक्षाकर्मी ने गोली चलाई और यह उनके दाएं हाथ में लगी। प्रशांत बताते हैं कि वह सदमे में आ गए थे और वह कुछ फीट पीछे गिर गए। प्रशांत बताते हैं कि खून उनके हाथ से बहते हुए उंगलियों तक पहुंच गया और इससे उनके हाथों में सूजन आ गई।

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धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने से पहले सरकार की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सामने उनके विभाग (पोर्टफोलियो) में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक, सीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।