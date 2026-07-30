कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियो के खिलाफ दर्ज सभी FIR तुरंत वापस नहीं ली गईं तो वह फिर से आंदोलन शुरू करेगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

पुलिस ने जंतर-मंतर के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाए हैं और उन्हें लोहे से वेल्ड कर मजबूत किया है। यहां स्थानीय पुलिस के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की एक कंपनी भी 24 घंटे तैनात की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संभावित भीड़ को देखते हुए यह सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

जंतर-मंतर पर सीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 36 दिनों तक प्रदर्शन किया था।

मंगलवार को CJP ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को हुई सहमति का पालन नहीं किया। पार्टी का कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है।

CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मांग की कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं, हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा किया जाए और दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों तथा बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस नई आपराधिक कार्रवाई करना बंद करे। उन्होंने सरकार से समझौते की प्रति सार्वजनिक करने की भी मांग की जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे।

इसके साथ ही सीजेपी ने देशभर के प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए एक राष्ट्रीय लीग एड सेल बनाने की भी तैयारी कर ली है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ‘साक्षी (SAAKSHI)’ नाम से ऑनलाइन सबूत जुटाने का प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की।

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चल रहे मामलों में कानूनी सहायता के लिए 1 करोड़ रुपये का फंड देने की घोषणा की है। गौर करने वाली बात है कि 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था।

‘अब चैन से सो सकूंगा’

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को लंबे संघर्ष के बाद घर लौटने पर खुशी जताई। दिल्ली से लौटने के बाद छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों को परेशान करना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र आतंकवादी नहीं हैं बल्कि देश का भविष्य हैं।

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सीजेपी के संस्थापक ने मंगलवार को सरकार को यह चेतावनी दी है। सीजेपी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों को प्रताड़ित कर रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें