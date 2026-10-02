मुंबई के शिवाजी पार्क में गुरुवार शाम कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे 75 वर्षीय एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने के कुछ देर बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी।

मृतक की पहचान ठाणे के डोस्टी वेस्ट काउंटी निवासी गोपालकृष्ण सुब्बैया पिल्लई के रूप में हुई है। वह करीब शाम 4:30 बजे शिवाजी पार्क पहुंचे थे। करीब 5 बजे गेट नंबर 6 की ओर जाते समय उन्हें अचानक बेचैनी महसूस हुई और सीने में दर्द होने लगा।

मौके पर डॉक्टर ने दिया प्राथमिक इलाज

पिल्लई की तबीयत बिगड़ने पर उनके दोस्त और प्रदर्शन स्थल पर तैनात पुलिसकर्मी उनकी मदद के लिए पहुंचे। मौके पर मौजूद एक डॉक्टर ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उन्हें शिवाजी पार्क स्थित सुश्रुषा अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई है।

पुलिस ने दर्ज किया एडीआर

पुलिस ने बताया कि इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई है। परिवार की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। यह घटना उस समय हुई जब गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग सीजेपी के प्रदर्शन के लिए शिवाजी पार्क में जुटे थे।

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स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूचियों में हो रही प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को मुंबई और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।