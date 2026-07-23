कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग को दोहराते हुए गुरुवार को कहा कि पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा में जवाबदेही के मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई है। नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है।

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का स्वागत किया लेकिन कहा कि यह लगभग डेढ़ महीने के विरोध-प्रदर्शनों के बाद आई और बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने के पीछे के मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान की एक तस्वीर साझा की जिस पर लिखा था कि ‘मेरा नाम नथिंग’ है।” वहीं, सीजेपी ने पोस्ट किया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।

1.5 महीने से सीजेपी का विरोध-प्रदर्शन

आशुतोष ने कहा, ”अच्छी बात है कि 1.5 महीने के विरोध-प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री ने आखिरकार इस पर ध्यान दिया है। शायद उनके विदेश दौरे खत्म हो गए हैं और वह भारत लौट आए हैं, जो कि एक अच्छी बात है।” उन्होंने कहा, ”लेकिन पेपर लीक हो जाने के बाद आप क्या सजा दे रहे हैं? इससे पेपर लीक की समस्या हल नहीं होगी। असली सवाल यह है कि पेपर लीक हो ही क्यों रहे हैं। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए।”

लोगों का गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी की ओर बढ़ रहा- सीजेपी प्रवक्ता

सीजेपी प्रवक्ता ने कहा, ”चोट लगने के बाद मरहम लगाना एक बात है लेकिन असली लड़ाई तो यह है कि चोट लगे ही नहीं। चोट इसलिए लगती रहती है क्योंकि व्यवस्था चलाने वाले लोग न तो जवाबदेह हैं और न ही सक्षम हैं। इसलिए ये उपाय किसी भी तरह से काफी नहीं हैं।” रांका ने दावा किया कि इस मुद्दे पर लोगों का गुस्सा अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर बढ़ रहा है और अधिक से अधिक प्रदर्शनकारी उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, ”जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, हम यह जगह नहीं छोड़ेंगे।”

मुद्दा अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रह गया- CJP

रांका ने कहा, ”यहां बड़ी संख्या में लोग पूरे जोश और पक्के इरादे के साथ मौजूद हैं और हर कोई उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है लेकिन जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, यह मुद्दा अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रह गया है।” आशुतोष ने आरोप लगाया कि यह आंदोलन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से आगे बढ़ गया है और अब केंद्र का नेतृत्व भी निशाने पर है। उन्होंने कहा, ”अब लोगों का ध्यान प्रधानमंत्री की ओर जा रहा है। अगर आप यहां लगाए जा रहे नारों को सुनें तो पाएंगे कि लोगों का गुस्सा लगातार इस बात को लेकर बढ़ रहा है कि प्रधानमंत्री उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। सरकार को यह समझना चाहिए क्योंकि अब लोगों ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछना शुरू कर दिया है।”

आशुतोष ने सरकार के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक का भी उल्लेख किया और कहा कि वे इस बैठक से कोई ठोस परिणाम चाहते हैं। उन्होंने मंत्रियों से आग्रह किया कि यदि कोई सार्थक फैसला नहीं होना है, तो समय बर्बाद न किया जाए। रांका ने दावा किया कि मंत्रियों ने जंतर-मंतर आकर बैठक करने से इनकार कर दिया।

सीजेपी प्रवक्ता बोले- हमें दिखावा नहीं चाहिए

सीजेपी प्रवक्ता ने कहा, ”मंत्रियों ने कहा कि उन्हें जंतर-मंतर न बुलाया जाए क्योंकि लोग नाराज हैं इसलिए हमने किसी न्यूट्रल स्थान पर मिलने का सुझाव दिया। अब भी वे कह रहे हैं कि हम जेपी नड्डा के आवास या कार्यालय आकर मिलें।” रांका ने कहा कि वे बैठक के लिए नड्डा के आवास पर नहीं जाएंगे और उन्होंने एक और शर्त रखी। उन्होंने कहा, ”हमें दिखावा नहीं चाहिए। पूरे देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं। हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। अगर बैठक करेंगे, तो हमारी मांगें माननी होंगी या कम से कम उन्हें पूरा करने की समयसीमा देनी होगी। आप हमारा समय यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते।”

पीएम मोदी ने की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा

पीएम मोदी ने गुरुवार सुबह ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की और कहा, ”हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।” मोदी ने पोस्ट में कहा, ”नथिंग इस मोर इम्पोर्टेंट दैन दी वेलफेयर एंड फ्यूचर आफ अवर यूथ (हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है)। हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”

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भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ मुरली मनोहर जोशी ने नीट के पेपर लीक होने के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों के लिए गुरुवार को सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को लेकर उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को निर्मम करार देते हुए कहा कि बल का ऐसा इस्तेमाल भारतीय समाज के बड़े हिस्से को विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से दूर कर देगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- पीटीआई/भाषा)