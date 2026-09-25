कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कहा है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह 2 अक्टूबर से देशव्यापी प्रदर्शन शुरू करेगी। CJP ने बताया कि प्रदर्शन की शुरुआत मुंबई से की जाएगी और इसके बाद इसे देश के दूसरे शहरों तक ले जाया जाएगा।

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, ”अगर ज्ञानेश कुमार कल तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो CJP 2 अक्टूबर से मुंबई से अपना देशव्यापी प्रदर्शन शुरू करेगी और इसे देश के अलग-अलग शहरों तक ले जाएगी। इस गांधी जयंती पर लोकतंत्र बचाने का संकल्प लें।”